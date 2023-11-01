跟進專用垃圾袋政策！ 「高雄這1區」超商11月起試辦

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為了提升一般廢棄物源頭減量及資源循環，高市府環保局除持續推動分類回收外，將以「分階段」、「分區域」方式逐步推動專用垃圾袋措施，初期規畫於11月開始，將前金區4大超商24間門市列為試辦對象，透過使用專用垃圾袋方式，促使超商自身減少廢棄物產生，促進資源回收再利用。

高市府環保局長張瑞琿指出，試辦初期以前金區超商為試辦對象是考量城鄉差距、商業特性、民眾生活習性等因素，且因為超商在市區相當密集，多半分布於市民居家、工作場所周邊，常常為民眾外食場所，加上民眾到超商消費用餐匆忙，餐後垃圾多半匆促分類，垃圾與資源回收物混雜，因此先以四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）為試辦對象。

高市府環保局說明，前金區四大超商專用垃圾袋措施預計試辦半年，透過小區域、少數對象試辦使用專用垃圾袋，可評估執行垃圾減量的成效並測試執行上的困難，以作為將來擴大超商推動前的參考，減少執行的困境。

環保局強調，試辦對象的四大超商24間門市，僅一般垃圾需要使用專用垃圾袋打包，再交由垃圾車收運，至於資源回收物與廚餘，仍依以往模式交由資源回收車，無需使用專用垃圾袋，在試辦階段的清除處理費仍暫維持現有方式徵收，但也將加強輔導超商，在排出垃圾前做好垃圾分類與資源回收，降低一般垃圾排出量。