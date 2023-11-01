《其他電》致茂摔逾5月低價 法人看讚後市評價齊升

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【時報記者林資傑台北報導】量測儀器大廠致茂(2360)法說預期2023年第四季營運有望續揚，惟全年營運恐難逃衰退，股價今（1）日開高後遭賣壓摜壓翻黑，一度重挫7.34％至202元、下探逾5月低點。不過，投顧法人看好2024年營收有望挑戰雙位數成長，對此升評「買進」、目標價調升至270元。

致茂2023年第三季合併營收48.47億元，季增9.76％、年減27.23％，為同期次高。營業利益12.38億元，季增2.02％、年減30.49％，創同期次高、歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利12.24億元，季增20.29％、年減29.23％，創同期次高、歷史第四高，每股盈餘2.91元。

累計致茂前三季合併營收136.51億元、年減14.65％，營業利益36.39億元、年減8.68％，仍雙創同期次高。因去年認列凌華持股處分利益墊高基期，造成業外收益銳減62％，使歸屬母公司稅後淨利31.8億元、年減25.05％，每股盈餘7.56元，仍雙創同期第三高。

觀察致茂本業「雙率」表現，第三季毛利率56.99％，創同期新高、歷史第四高，營益率「雙降」至25.54％，仍創同期次高、歷史第五高，均符合公司預期。累計前三季毛利率59.91％、營益率26.65％，雙創同期新高。

展望後市，儘管非高速運算（HPC）及人工智慧（AI）應用需求仍疲，致茂預期第四季半導體及光子測試解決方案營收將持穩向上，配合電池化成檢測設備陸續出貨，使統包解決方案第四季營收將優於第三季，有機會帶動今年營運逐季成長，全年展望亦維持不變。

致茂指出，量測及自動化檢測設備仍為今年主動能，營收估可維持逾20％成長。半導體及光子測試解決方案雖受惠HPC/AI需求，但其他應用需求疲弱，使今年營收將遜於去年。且去年處分凌華持股認列約5億元收益，墊高比較基期，預期今年營運難逃衰退。

致茂預期今年合併營收將略低於去年，但產品組合優化及費用控管得宜，若排除處分凌華持股收益影響，本業獲利表現將與去年大致相當。展望2024年，由於HPC/AI應用訂單需求能見度暢旺，SLT設備新客戶增加，對半導體及光子測試解決方案恢復強勁成長有信心。

投顧法人認為，隨著短期營運進入旺季，AI相關半導體測試解決方案出貨續增，且電池化成的統包解決方案放量，致茂第四季仍會有顯著成長。看好致茂第四季營收季增27％、年增2％，稅後淨利季增11％、年增達58％，每股盈餘估約3.2元。

投顧法人預估致茂2023年營收年減10％、營業利益年增4％，稅後淨利年減11％，每股盈餘估逾10.6元、仍可賺逾1股本。展望2024年，除了量測業務持續成長外，半導體設備亦可望隨產業復甦恢復顯著成長，推估營收有機會挑戰雙位數成長。

投顧法人看好致茂2024年營收有望成長20％、稅後淨利成長26％，每股盈餘估逾13.4元，由於過去股價本益比區間高達20倍，近期股價大跌使本益比趨向合理，將評等自「中立」調升至「買進」、目標價自250元調升至270元。致茂不評論法人預測數據。