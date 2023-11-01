《國際經濟》韓10月出口增 底部真浮現？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國海關的1日官方數據中，韓國10月出口年增5.1%，進口卻減少9.7%。彭博社表示，韓國出口是自去年底以來首次出現成長，對韓國經濟成長的未來前景來說，不啻是一個正向的訊號，也表示全球各地的需求正在恢復中。

另外，出口數字變佳可能會讓韓國政府重拾信心，認為韓國今年GDP可望符合預期，若需求能持續增加，明年成長表現有機會更好。出口回溫主要是由韓國高科技產品受到海外市場喜愛。另外，部分半導體售價反彈，也讓市場樂觀期盼，出口可以愈來愈多。

三星電子前一日公布的上季財報，嚴格來說還是不盡理想，但至少優於預期，且前景應不再黯淡。彭博社指出，對晶片產業來說，是一個夢面的信號。全球半導體產業協會（SEMI）預估，全球矽晶圓出貨量今年下修後，明年應可恢復成長。

調研單位穆迪分析（Moody's Analytics）表示，韓國生產的產品適用於多種領域，包括機具、顯示器以及各樣精煉油產品等。出口成長可能藉由汽車、機具與半導體所推動，故韓國今年應可實現當地政府GDP預測值1.4%

上周，韓國貿易部曾說，全球各地對韓國商品的需求，正在全面性均衡增加，並不是某些地方多某些地方少。這句話也讓市場出現信心，對未來前景不悲觀。

彭博社認為，還是有難關要克服。韓國出口成長雖代表海外需求有增加，但全世界景氣前景不確定性高，還有各國央行為了抑制通膨，也會將自己國家的利率擺在高檔位置好一陣子。

至於全球第二大經濟體中國大陸的需求不佳，還是令外界憂心。以色列與哈瑪斯的相互武力衝突，可能也會讓油價大漲，以及通貨膨脹重新上揚，進而衝擊到消費者信心。

彭博社表示，其它地緣政治緊張情勢也增加韓國的危機度。例如，在美國擴大對中國大陸祭出半導體禁售令之後，大陸10月也以管制電池製造重要原料之一的石墨出口以予反擊。

信用評等業者惠譽（Fitch）旗下的國別風險與行業研究單位BMI也潑冷水，隨著明年世界經濟成長預估，可能將從今年2.5%降至2.1%的情況下，韓國出口數字應該在未來幾季就會降下來。