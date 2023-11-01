避阿達尼事件重演！印度今對外資祭新規 要求加強資訊揭露

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印度阿達尼集團今年初遭美國空頭機構「興登堡研究」狙擊引發股災後，印度監管機關印度證交會（SEBI）今（1）日針對持有單一股票或企業集團大量股份的外資，祭出新的資訊揭露規定，希望提高透明度來遏制股市操縱行為，SEBI盼限制外資透過複雜的公司結構來掩蓋自身持股，並利用這些公司影響股價，或規避印度企業股份至少25%須由公眾持有的規定。

這是SEBI在阿達尼集團遭興登堡指控操縱股價，並跟境外一系列不知名外資有聯繫後做出的最新監管舉動，盼此舉能有助於簡化對可疑外資的調查，若外資在新規定生效後3個月內，未能提供相關投資工具的詳細資訊，在印度股市交易與持有股票的許可證恐遭撤銷。

持有一家公司或企業集團5成股份，或投資印度股市逾2500億盧比（30億美元）的外資，必須公開所有控制該投資工具或從中獲利者的身分，但SEBI此舉挨批過於粗暴，Cyril Amarchand Mangaldas管理合夥人Cyril Shroff表示，SEBI這項新規定未來恐容易遭遇法律挑戰，曾在SEBI任職的Regstreet Law Advisors創辦人Sumit Agrawal也說此舉將嚇跑一些外資。

專精於金融監管法規的孟買律師事務所Khaitan & Co合夥人Moin Ladha則表示，目前還須觀察新規定將如何落實與執行，Agrawal也表示，SEBI致力提高透明度，並對優質的投資持開放態度，此舉雖能增強投資人信心，但必須避免過度監管導致市場活力遭到扼殺。