安克10月營收年增108％ 股價強勢漲停

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受惠AI健檢商機發酵，安克生醫（4188）旗下超音波智慧睡眠檢測系統出貨升溫，10月營收810.8萬元，展現月年雙增力道，月增17.8％，較去年倍增，年成長108％，創兩年來新高；前十月營收4,995萬元，年減3.45％。股價伴隨業績拉抬激勵，強勢亮燈漲停。

安克總經理李伊俐表示，超音波智慧睡眠檢測系統「安克呼止偵」具有免過夜、10 分鐘完成睡眠呼吸中止症檢測的特色，目前已引進中國附醫健診、哈佛健診、哈佛健診富盈診所，近期也將獲台大醫院健管中心、好心肝診所引進使用。

此外，安克生醫日前參加10月22～25日於巴西里約舉辦的世界睡眠大會（World Sleep 2023），攜手美國史丹佛睡眠中心發表多篇合作研究成果，吸引全球上百名醫師、專家，有助於後續各國代理商的合作。

安克生醫旗下「安克呼止偵」與美國史丹佛睡眠中心的臨床合作案已完成，陸續獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准，並在史丹佛睡眠中心成立示範中心，台灣部分，已通過台中市衛生局自費碼，將核准用於全台中所有醫療院所，將有助於全台醫療院所跟進，另外，亦切入台大健診、哈佛健診等健診中心，公司預計今年在韓國取證上市，透過知名呼吸器代理商行銷韓國。

李伊俐指出， 甲狀腺還被列為十大癌症之一，過去甲狀腺癌不易被發現，超溫音波影響解析度可達4096階、透果螢幕主機僅顯示256階，人眼的敏感度僅能到32階，透過超音波AI判讀，有助醫師更精準診療。

安克生醫「安克甲狀偵」是甲狀腺超音波AI智能檢測，目前已行銷全球22國、超過130家醫療院所，國內有台大、彰基、彰濱秀傳等30幾家醫療院所採用。