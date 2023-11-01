38年來首次無民主派參選人 香港區議會選舉提名期結束

據美國之音報導，香港首次「愛國者治港」的區議會選舉，參選人提名期本周一結束，共有172人取得足夠的提名報名參與地區直選，當中完全沒有民主派參選人成功「入閘」(獲得提名)，是香港區議會選舉38年來首次沒有民主派參選人。

報導稱，有資深民主派前區議員批評，新選制的提名機制不公平，感慨有意參選的民主派人士輸在制度之下，非建制派選民連選擇的機會都沒有，可能對前途失去信心觸發新一波離港潮。民主黨創黨接近30年來首次未能參與區議會選舉，主席羅健熙表示未來去向有待黨員商討。

中國全國人大常委會大幅修改香港選舉制度後，首次「愛國者治港」的區議會選舉即將在12月10日舉行，為期2周的參選人提名期周一(10月30日)結束。

前民主派區議員慨嘆輸在制度之下

據香港選舉事務處公佈的統計顯示，提名期內共接獲400份提名，有172人取得足夠的提名報名參與地區直選，角逐88個議席，當中完全沒有民主派參選人取得足夠的「三會」成員提名，即是地區分區委員會、地區防火委員會以及地區撲滅罪行委員會成員的提名，未能成功「入閘」，是香港區議會選舉38年來首次沒有民主派參選人。

下屆區議會選舉未能取得足夠「三會」成員提名的前民主派大埔區議員、區政聯盟召集人區鎮樺接受美國之音訪問表示，對未能「入閘」參選感到可惜，過去香港的區議會選舉一直邁向百花齊放、多元參選，對於下屆區議會選舉完全沒有民主派參選人，他認為市民都會感到難以想像，慨嘆有意參選的民主派人士輸在制度之下。

區鎮樺說：「很可惜就是區議會原本是由零（直選議席）、由80年代是由零（直選議席）一直爭取到現在回歸之後，上一屆區議會全面透過選舉，令我們在不同的光譜爭取進入區議會工作。但是因為可能大家對上屆區議會選舉結果不滿，故意去改變制度迎合，令一些不想見到、不想聽到的聲音去杜絕，這讓民主派及香港市民都覺得愕然。最重要一件事情是，我們如果要輸的話，輸在戰場（選舉勝負）我們是心甘情願，但是現在我們不是輸在戰場，而是輸在制度。」

「愛國者」沒指標 質疑三會是否全部愛國者

新一屆區議會選舉地區直選議席由上屆的94％即是452席，大幅削減75個百分點到只有不足兩成的88席。而上屆2019年11月底舉行的區議會選舉，正值反修例運動期間，投票率創下超過7成的新高紀錄，非建制派陣營獲得史無前例的大勝，取得全香港86％的直選議席，合共389席。

區鎮樺批評新選制的提名機制不公平，「愛國者」的指標完全沒有客觀的界定，提名權拿握在「三會」成員手中，可能只是憑感覺去提名，他又質疑「三會」成員是否全部是「愛國者」﹖

區鎮樺說：「現在只不過是透過『三會』的委員，他們『覺得』那些人愛國、那些人不愛國，但是有沒有客觀的指標呢﹖如果沒有，為什麼現在當局會覺得可以提名參選的人他們夠愛國呢﹖這是一個很重要的問題，我會更深一層去想、去問的時候，究竟這些三會成員裡面、背後，有多少人拿著外國護照﹖有多少人他們的家人其實在外國生活呢﹖這些都是一個很客觀的指標，但是從來沒人去問。」

憂民主派「清零」 觸發新一波離港潮

區鎮樺表示，這一次區議會選舉非建制派選民連選擇的機會都沒有，可能對前途失去信心觸發新一波離港潮。

區鎮樺說：「完全失去了市民對政府的信任，因為如果這次區議會選舉還有民主派的候選人『入閘』，我相信市民都會對未來的前景是抱有一絲的希望，但是這次民主派完全是『入不了閘』，甚至連『三會』的提名完全拿不到，或者只有一兩個的時候，我相信會加劇市民對社會的不信任以致不滿，甚或那個離港潮是會加劇，甚至未來幾十年市民是不會再發聲了，也都不會再表達對於社會的不滿。」

現年43歲的區鎮樺是前民主黨成員，2003年首次參與大埔區議會選舉成功當選，上屆2019年區議會選舉成功連任大埔區議員，後來在宣誓辭職潮離任。他表示，今次有意再參選，是希望向留下來的香港人交待。