新北4校單車前進台北、桃園 海洋教育之旅啟動

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新北市戶外與海洋教育中心為宣導「親海、知海、愛海」及「自然、在地、學習」的核心精神，公開徵選轄內板橋國中等4校5組師生進行培訓課程，並由學生設計海洋教案，再以自行車組隊方式展開為期4天行程，走訪新北市莒光、新林、鶯歌及頂溪4所小學，並跨區域交流前進桃園市文欣國小及台北市螢橋國小，展開海洋教育到校服務學習，實踐「知行並進」、「服務貢獻」的學習之旅。

教育局表示，新北市為了推動戶外與海洋教育，以海洋教育五大主題為課程設計，戶外教育學習為行動實踐，引導國中生走進國小校園進行服務學習，形塑自主研發、學習教學與服務貢獻的特色；同時，更跨區與其他縣市交流，營造良善向上的學習網，讓國中生作為前輩教導國小學童，而國小生則以國中學長姐做為榜樣學習，藉由團隊合作之互動，提升學習視野、強化永續學習的信心。

三芝國中主任黃均蕙表示，學生設計「年年有魚」的活動，依據台灣海洋指南將常見的海鮮分類，規畫不同菜餚，並藉由海鮮食材挑選來學習辨別，了解海洋資源與永續的重要性；此外，也自主規畫分配區段的單車騎乘路線及指導騎乘安全等細節，是相當獨特的學習經驗。

丹鳳高中主任廖奕璿則指出，本次活動最大特色是由國中學生動手設計課程，分組討論設計符合國小學童認知程度的體驗與操作方式。我們這組課程便是以海洋科學為主軸，設計紙船與旋轉船槳，透過紙船在水面的飄浮及移動，介紹浮力、作用力與反作用力，帶領國小學童動手實驗，體驗水的奧秘及船舶移動的科學原理。

三重高中八年級李孜萱同學提到，原本以為海洋休閒就是到海邊玩水、吃海鮮，實際參與設計課程後，才知道原來海洋休閒議題包含許多像是浮潛、獨木舟等活動，而若要玩得安全，就要先學習相關救生設備等知能。

板橋國中九年級江佑葳同學則說，過去從來沒有教導別人的經驗，也不曾挑戰騎長途單車，對於這次活動感到緊張又刺激!除了製作簡報、教小學生認識媽祖的圖卡桌遊，還要分段調查路線，無論是十字路口、坡道、廁所等都要鉅細靡遺記錄下來，才能做好萬全準備，期待接下來四天三夜的單車服務學習旅程，圓滿順利。

教育局進一步指出，新北市以十二年國教為核心素養、響應聯合國SDGs4「優質教育」及SDGs14「水下生命」，帶領學生從海洋教育五大主題出發，培植自主規畫、自我學習能力，並累積觀察經驗及「從做中學」的體會與成長，期許每位學生內化學習知識，養成終身學習態度，成為未來貢獻社會的力量。