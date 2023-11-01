日南站締結第5個台日姊妹站 地方推廣鐵道觀光盼發展

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推動鐵道觀光，台日鐵道已締結4個姊妹車站，台鐵局日南站與日本JR九州日南站，11月1日上午10時於台鐵日南車站站前廣場，舉行姊妹車站締結典禮，成為台灣第5個台日同名車站，地方人士盼能推廣鐵道觀光，促進地方發展。

台中運務段段長蘇鎮霖表示，台日雙方擇於台鐵日南車站站前廣場，攜手舉行姊妹車站締結典禮，連結台日鐵道情誼；這也是台鐵局第5個與日本鐵道締結的同名車站，除促進台日鐵道文化交流，更希望帶動台日鐵道觀光，促進地方發展。

蘇鎮霖指出，這次締結簽約較趕，日後將針對雙方鐵道票券交換跟搭乘鐵道旅遊的優惠，雙方都將配合，讓遊客享有好康，共同推展軌道經濟。

日本宮崎縣日南市長髙橋說，台灣日南站與日本JR九州日南站，能順利締結姊妹車站，主要由日南市議員與福岡交流協會去年與台灣進行交流，他也親自到台中市政府討論，台日「日南站」締結姊妹站事宜，他很感謝台灣市府官員及台鐵局的協助。

髙橋說，藉由推動台日鐵道觀光，未來讓更多台灣人認識宮崎縣日南車站，宮崎縣位於日本九州東南部，尤其是日南海岸擁有海岸絕佳美景，也歡迎台灣旅客到日本觀光。

據了解，日本JR九州日南線位於宮崎縣，於1941年開業，迄今有82年歷史，全線共27個車站，全長達88.9公里，尤其知名觀光列車「海幸山幸」的運行路線；大甲區日南車站，於西元1922年10月30日落成啟用，歷史悠久木造車站建築，風格獨樹一幟，建築保存狀態良好，被列為台中市市定古蹟車站。

繼日本JR四國鐵道與台鐵局「松山站」、山陽電氣鐵道與台鐵局「龜山站」及越後心動鐵道與台鐵局「關山站」、日本信濃鐵道與台鐵局「田中站」，締結4個同名車站後，台鐵局「日南站」11月1日上午與日本JR九州日南站締結第5個姊妹站，推動鐵道觀光交流及促進地區發展。