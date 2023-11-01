經濟沒衰退？ 專家：美10年期債息飆破「驚人數字」

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【時報編譯柯婉琇】Ned Davis Research周二出具報告，警告如果美國躲過了普遍預期的經濟衰退，那麼投資人應該要有所準備，因為美國10年期公債殖利率可能漲破7%。

由於美國聯邦赤字不斷擴大，以及聯準會一再表明在確信通膨受到控制之前，利率都將維持在高檔，目前美國10年期債息持續徘徊在5%的16年高點附近。美國公債遭到拋售、公債殖利率急升，使股票的吸引力下滑，並導致企業和消費者的借貸成本升高。

Ned Davis Research全球宏觀首席策略師Joseph Kalish表示，如果中性利率（既不刺激、也不減緩美國經濟的利率）因經濟長期擴張而走升，那麼債市可能繼續遭到拋售。

他表示，聯準會偏重的PCE價格指數在9月年漲3.4%，略高於1960年以來的平均水準（3.3%），而有「r-star」之稱的中性利率似乎超出了2%的基準值，再加上長期公債的期限溢價（term premium），你能得出7.20%這個數字，因此，5%的10年期債息實際上相當保守。

有鑑於美國公債市場的拋售可能惡化，Kalish看好黃金、略為減碼債券，並偏好大型股而非小型股。

Kalish在報告中指出，該公司不認為聯準會將在周三會議提高基準利率，並預期今年結束前會不會再升息一次的可能性各佔50%，「鮑爾會希望再次升息仍是選項之一」。

但Kalish認為美國財政部周三公布的償債（refunding）計畫不太可能影響市場，因為該方案可能強調財政部仍將維持穩定且可預測的借款進程，「不要期待會有任何戲劇性的東西出現」。