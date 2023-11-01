「新藥研發」讓投資者卻步，5年前遇資金困境…台寶放手一搏拚轉型

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曾經以新藥研發為主軸，卻一度面臨資金斷炊危機。為此，台寶生醫決定放手一搏，力拚轉型。鎖定代工生產的第二發展路線，台寶如何打造出具有競爭力的產線，吸引國際客戶合作？

今年9月，台寶生醫宣布自哈佛大學取得獨家技轉，將與免疫療法權威、哈佛教授夏普（Arlene Sharpe）合作，開發自體免疫疾病的標靶細胞治療平台。這讓台寶成為哈佛在醫學技轉領域，少有的台灣夥伴。

雙方的合作，是基於哈佛的免疫查核點技術，應用在台寶的細胞委託開發暨製造服務（CDMO），藉此打造猶如標靶藥物的細胞藥。「夏普教授在免疫查核點的細胞治療，只有跟我們合作。」台寶營運長楊鈞堯說的，是哈佛這項技術在非癌症的應用，與台寶獨家合作的關係。

● 免疫查核點：為免疫系統中T細胞表面上的蛋白質，作用類似於汽車的煞車，可以用來調控自身免疫反應。

低估研發難度 曾陷資金危機

如今能與哈佛攜手開發新型細胞藥物，台寶憑藉的是公司發展策略的徹底轉換。2014年成立的台寶，最初和多數台灣生技公司一樣，是將醫院的學術研究成果，轉換為創業題目。

而台寶的起點，是從時任榮民總醫院醫師的洪士杰所研發的幹細胞治療技術。「到了2018年，那時候資金不足，只能再維持半年。」台寶總經理陳宏賓表示，新藥研發所需的資金，遠超乎創始團隊想像。為了生存，台寶向外籌資，但「新藥研發」四字，卻讓多數投資者卻步。

2018年，陳宏賓加入台寶，公司先以減資再增資的方式，引進福又達投資。接著在2020年，台寶購入高端的細胞工廠，讓楊鈞堯開始與台寶接觸。

原本在福又達擔任專案經理，協助高端疫苗在新竹建立細胞工廠的楊鈞堯，在2021年底受邀加入台寶。「我以前在英國，是在牛津大學的技轉辦公室工作。」楊鈞堯說明在牛津的工作，一部分是將研究成果，轉換成藥物產品，另一部分則是創投，評估有潛力的新創公司。

過去的經歷，讓楊鈞堯深知投資者對商業模式的看重。「我們先跟創始團隊溝通，看商業模式有什麼問題。」楊鈞堯指出，當時台寶的臨床試驗項目，「在國外都已經有人做過。」要持續發展，就要找出競爭優勢。

「台寶的創始技術，可以讓幹細胞產量拉到很大。」楊鈞堯指出，包含細胞的存活率、細胞純度、細胞功能性等指標，台寶都能領先業界，「整體良率好一倍以上，我就跟創始團隊說，往量產平台（CDMO）發展。」

但想做CDMO，最重要的是得找到客戶。當時，《特管法》延伸的細胞生產需求浮現，擁有細胞GMP生產廠的台寶，便先從台灣找客戶。

此外，楊鈞堯也開始思考平台「加值」的方式，2021年，找上了美國加州大學戴維斯分校。「加州大學透過基因修飾方式，增加細胞功能。」楊鈞堯想的，是在台寶高良率的CDMO服務上，進一步提升細胞功能性，「細胞藥物的效果就會增強。」閱讀全文…

文／譚偉晟

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