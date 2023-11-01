馬克宏出訪哈薩克和烏茲別克 看好能源與礦產

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

俄羅斯、中國、土耳其與歐洲近來都在中亞地區爭奪影響力，法國總統馬克宏今天出訪哈薩克和烏茲別克，盼此行能提升法國形象，在這個能源豐富的地區留下政經印記。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）於格林威治標準時間4時20分（台灣時間12時20分）抵達哈薩克首都阿斯塔納（Astana），他將與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行會談，並簽署多份包括製藥和航太計畫在內的合約。

馬克宏也將與哈薩克大學生會面，接著前往鄰國烏茲別克的撒馬罕（Samarkand），在當地停留至明天。

法國希望在這個能源豐富的地區留下自己的政治和經濟印記。

法國能源巨擘法國電力集團（EDF）正在爭取興建哈薩克第一座核電廠，該計畫將在今年公投中決定。

中亞擁有許多對潔淨能源技術至關重要的關鍵礦物，這也將成為會談的一部分。

馬克宏的代表團將包括法國鈾公司歐安諾（Orano）負責人，歐安諾在哈薩克擁有一座礦場。

法國是哈薩克第5大外國投資者，甚至超越中國，主要是因為能源巨擘道達爾能源（TotalEnergies）參與了卡什干（Kashagan）大型離岸油田計畫。

法國與哈薩克間的貿易額在2022年達到53億歐元（約新台幣1819億元），哈薩克則供應了法國約40%的鈾需求。

長期以來一直受俄羅斯影響的中亞地區曾是蘇聯的一部分，不過隨著莫斯科埋首於烏克蘭戰爭，中亞日益受到其他大國關注。

中國正在積極發展「新絲路」計畫，歐洲和土耳其也對中亞展現出愈來愈濃厚的興趣。

蘇聯解體後，多位法國總統曾經訪問哈薩克，但馬克宏將成為繼密特朗（Francois Mitterrand）1994年訪問烏茲別克以來，第一位走訪該國的法國總統。