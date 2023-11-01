離岸一期可用率未達目標 承包商日立遭罰8,400萬

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台電離岸風電一期啟用2年，21支風機被踢爆故障連連，甚至有2支已經掛了3個月沒發電。今天民進黨立委也關心新風場故障狀況，台電表示，一期今年發電目標是3.6億度，今年應只可發3億度。由於去年風機年度使用率結算僅85％，未達合約規定，已對承包商日立開罰8,400萬。如今年未達標，會繼續開罰。

離岸風電一期花了250億元，預定今年發電量要達3.6億度，但今年前9個月僅發電1.9億度，離目標甚遠。民進黨立委陳亭妃詢問，年度3.6億度可否達到？台電總經理王耀庭回應，10月已再多4,000萬度(累計2.3億度)，後續東北季風整個量上來，全年預估約3億度。

但如此確定無法達標年度3.6億目標，陳亭妃進一步追問，看資料今年一期只有6月是0故障，其他時間確實多少都有2部、3部、4部停機，到底這磨合期要多久？王耀庭指出，有一部故障缺料機組預計到明年3月才會修好，到時就可以跳脫磨合期，恢復正常。

至於離岸一期風機可用率去年僅85％，王耀庭也坦承，廠商合約保證可用率是89％，去年最後結算未達標4％，每1％依照合約要罰2,100萬，所以已對其開罰8,400萬。

台電表示，今年如果結算後，使用率也未達89％，還會繼續開罰日立。