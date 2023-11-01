太魯閣馬拉松週末登場 中橫04：30起交管

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國內路跑界盛事「雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松」將於本週六（4日）開跑，公路局東區養護工程分局指出，賽事當天，台9線太魯閣大橋南下路段與中橫公路台8線天祥至興田路段，上午4點30分起至下午2點進行交通管制，警方則派員在長達42.195公里全程馬拉松賽道維護安全，確保賽道順暢。

太魯閣馬拉松自2000年開始辦理，雲朗觀光集團在2015年起冠名贊助，賽事每年約在11至12月期間於太魯閣國家公園開跑，跑者在慢跑期間除能與自己對話，還能吸賞鬼斧神工般的峽谷美景，吸引許多國內外跑者參加，共1.3萬名額，報名踴躍，供不應求，只能抽籤。

公路局東區養護工程分局指出，台9線交通管制範圍為168.321到169.569公里處，亦即太魯閣大橋北端花2線路口至太魯閣大橋南端台8線路口的南下車道路段，北上車道改為雙向通行；另中橫公路台8線交通管制範圍為167.497到187.789公里處，亦即天祥至太魯閣大橋南端台9線路口路段。

管制時間是從11月4日活動當日上午4時30分起至下午2時，管制路段除活動工作人員車輛及執行公務車輛，如消防車、警備車、救護車、工程救險車外，其餘車輛一律禁止進入。

為確保賽事順利，花蓮縣警察局交通隊、新城警分局及保七總隊第九大隊3單位分工合作，分散部署在長達42.195公里全程馬拉松賽途上，排除賽道狀況，讓參賽跑者順暢。

主辦單位協調台鐵加開花蓮車站至新城車站（太魯閣）專車，另有接駁巴士，提醒今年賽事的起跑時間6時40分，接駁車首班發車為4時30分，末班車為6時20分截止，接駁車規定事項，跑者可上雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松網站參閱。