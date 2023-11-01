加薩最大難民營到處遺體！以揭轟炸主因：已警告撤離

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳映璠】以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，釀成50至400人死傷，現場炸出大坑洞，有攝影師描述「到處都是遺體」，醫師也對空襲極為震驚，描述孩童的傷口非常深，且嚴重燒傷。

以色列軍方後續證實，為了狙殺哈瑪斯一名策劃上月7日突襲以色列的主要指揮官而發動攻擊，指出策動攻擊時考慮過「影響平民的可能性」，強調已事先警告平民撤離。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）、英國廣播公司（BBC）報導，以色列昨日空襲加薩走廊北部賈巴利亞人口稠密的住宅區，這處區域座落一座難民營，哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早指出，空襲釀成50人喪生、150人受傷，不過附近醫院表示，收治了400名死者與傷者，當中有120人罹難。

現場畫面顯示，原本建築林立的住宅區被炸出數個大小不等的坑洞，多棟大樓被夷為平地，一旁仍矗立的建築看來搖搖欲墜，外牆脫落，已不適人居。

現場畫面顯示，轟炸過後，包括兒童在內等居民不斷被拉出瓦礫堆，有些人看來已失去生命跡象。當地攝影師阿布薩拉馬（Mahmoud Abusalama）拍下現場畫面，沉痛表示「到處都是遺體」，他說「每個人都在找自己的家人」。

「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）護士哈瓦吉雷（Mohammed Hawajreh）表示，該組織對以色列空襲難民營感到「相當震驚」，他說到院孩童有很深的傷口及嚴重的燒燙傷，他們沒有家人陪同，許多孩子都在哭喊，想要找爸媽，醫院人滿為患。他痛批「受夠了」，指出無國界醫生組織譴責這起「愚蠢的暴力行徑」，呼籲立即停火。

●以軍證實為狙殺指揮官空襲 已事先警告平民撤離

以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）周二深夜證實，以軍為了狙殺哈瑪斯高階指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）而轟炸難民營，他稱畢雅里是策劃及執行上月7日突襲以色列行動的「關鍵」人物。

他稱畢雅里積極協調、策動、帶領針對以色列國防軍的戰鬥行動，這些行動甚至可追溯至2004年之前，當時畢雅里策劃以國地中海沿岸城市阿什杜德（Ashdod）的一次攻擊行動，釀成13名以色列人喪命。

康里克斯稱，周二的攻擊釀成難民營地下的哈瑪斯隧道坍塌，導致「數十名」哈瑪斯戰士喪命，目前以軍仍在確認確切的傷亡人數。

康里克斯表示，有注意到關於其他損害及「非戰鬥人員」傷亡的消息，指出仍在確認罹難平民的人數，強調以軍在空襲前已經考慮過所有因素，包括「非戰鬥人員受影響的可能性」。

他說空襲前已經透過不同管道通知當地平民撤離，「我想強調這是一場針對具有重要軍事意義目標的打擊，以讓我們達成軍事目標，這是它被攻擊的原因」。

不過人權觀察（Human Rights Watch）以色列暨巴勒斯坦事務主任夏奇爾（Omar Shakir）表示，事先警告不能免除保護平民的責任，強調未撤離的平民也需要被保護。

荷蘭保護平民組織「PAX Protection of Civilians」軍事顧問加拉斯科（Marc Garlasco）表示，從現場坑洞研判，以軍可能使用能夠精確導引的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。

儘管如此，夏奇爾指出，以軍轟炸人口眾多的地區，仍引發攻擊行動「不成比例」的疑慮。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，賈巴利亞難民營是加薩最大的難民營，《紐時》指出，2023年的數據顯示，這座占地僅1.4平方公里的營地一共登記了超過11萬名巴勒斯坦難民。

文章來源：Israel Defense Forces defends deadly strike on refugee camp in northern Gaza

文章來源：Doctors Without Borders is "horrified" by refugee camp Israeli airstrike, nurse says

文章來源：Videos show a densely populated area of Gaza decimated by Israel’s airstrike.

文章來源：Jabalia: Israel air strike reportedly kills dozens at Gaza refugee camp

文章來源：Blasts Hit Jabalia Refugee Camp in Gaza City