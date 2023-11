加薩最大難民營到處遺體！以揭轟炸主因：已警告撤離

【中時新聞網 吳映璠】以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞(Jabalia)難民營,釀成50至400人死傷,現場炸出大坑洞,有攝影師描述「到處都是遺體」,醫師也對空襲極為震驚,描述孩童的傷口非常深,且嚴重燒傷。

以色列軍方後續證實,為了狙殺哈瑪斯一名策劃上月7日突襲以色列的主要指揮官而發動攻擊,指出策動攻擊時考慮過「影響平民的可能性」,強調已事先警告平民撤離。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、《紐約時報》(New York Times)、英國廣播公司(BBC)報導,以色列昨日空襲加薩走廊北部賈巴利亞人口稠密的住宅區,這處區域座落一座難民營,哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早指出,空襲釀成50人喪生、150人受傷,不過附近醫院表示,收治了400名死者與傷者,當中有120人罹難。

現場畫面顯示,原本建築林立的住宅區被炸出數個大小不等的坑洞,多棟大樓被夷為平地,一旁仍矗立的建築看來搖搖欲墜,外牆脫落,已不適人居。

現場畫面顯示,轟炸過後,包括兒童在內等居民不斷被拉出瓦礫堆,有些人看來已失去生命跡象。當地攝影師阿布薩拉馬(Mahmoud Abusalama)拍下現場畫面,沉痛表示「到處都是遺體」,他說「每個人都在找自己的家人」。

「無國界醫生組織」(Doctors Without Borders)護士哈瓦吉雷(Mohammed Hawajreh)表示,該組織對以色列空襲難民營感到「相當震驚」,他說到院孩童有很深的傷口及嚴重的燒燙傷,他們沒有家人陪同,許多孩子都在哭喊,想要找爸媽,醫院人滿為患。他痛批「受夠了」,指出無國界醫生組織譴責這起「愚蠢的暴力行徑」,呼籲立即停火。

●以軍證實為狙殺指揮官空襲 已事先警告平民撤離

以色列國防軍發言人康里克斯(Jonathan Conricus)周二深夜證實,以軍為了狙殺哈瑪斯高階指揮官畢雅里(Ibrahim Biari)而轟炸難民營,他稱畢雅里是策劃及執行上月7日突襲以色列行動的「關鍵」人物。

他稱畢雅里積極協調、策動、帶領針對以色列國防軍的戰鬥行動,這些行動甚至可追溯至2004年之前,當時畢雅里策劃以國地中海沿岸城市阿什杜德(Ashdod)的一次攻擊行動,釀成13名以色列人喪命。

康里克斯稱,周二的攻擊釀成難民營地下的哈瑪斯隧道坍塌,導致「數十名」哈瑪斯戰士喪命,目前以軍仍在確認確切的傷亡人數。

康里克斯表示,有注意到關於其他損害及「非戰鬥人員」傷亡的消息,指出仍在確認罹難平民的人數,強調以軍在空襲前已經考慮過所有因素,包括「非戰鬥人員受影響的可能性」。

他說空襲前已經透過不同管道通知當地平民撤離,「我想強調這是一場針對具有重要軍事意義目標的打擊,以讓我們達成軍事目標,這是它被攻擊的原因」。

不過人權觀察(Human Rights Watch)以色列暨巴勒斯坦事務主任夏奇爾(Omar Shakir)表示,事先警告不能免除保護平民的責任,強調未撤離的平民也需要被保護。

荷蘭保護平民組織「PAX Protection of Civilians」軍事顧問加拉斯科(Marc Garlasco)表示,從現場坑洞研判,以軍可能使用能夠精確導引的聯合定向攻擊炸彈(JDAM)。

儘管如此,夏奇爾指出,以軍轟炸人口眾多的地區,仍引發攻擊行動「不成比例」的疑慮。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)指出,賈巴利亞難民營是加薩最大的難民營,《紐時》指出,2023年的數據顯示,這座占地僅1.4平方公里的營地一共登記了超過11萬名巴勒斯坦難民。

