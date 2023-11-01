《汽車股》10月掛牌衝新高 MG今年已破萬名車主

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【時報記者葉時安台北報導】中華(2204)MG品牌旗下休旅雙雄HS、ZS接力導入台灣市場後，在銷售市場不斷屢創佳績備受消費者青睞。MG Taiwan繼今年5月起連續5個月繳出突破千台的優異成績單後，根據最新2023年10月份掛牌數據，MG Taiwan再度以1787輛的單月掛牌數字締造歷史新猷，相較9月份成長43%，亮眼的銷售表現更是帶動MG Taiwan 2023年1月至10月以1萬286輛的優異掛牌成績，迅速在台灣創下累積突破一萬名車主的全新里程碑。

未來MG Taiwan除了持續提升顧客滿意度、維持透明化成交條件，在產能部分會從過去連續突破千台的交車量，拉升至現在每月1500輛以上之水準，未來也會依循著逐步提升的節奏，持續與中華緊密協調擴增產能，全力縮短準車主候車時間。經銷拓點部份，MG全台服務據點已從去年品牌導入台灣時的9間展示中心與8間服務廠配置，翻倍成長到目前共有18間展示中心與22間服務廠規模，同時目前第四季多家全新MG經銷據點已陸續動工，並預計於年底前開始營運，穩健朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。

熱銷歐洲、澳洲多國市場，甫於今年8月底全新發表的ZS旗艦版，依循著MG品牌「超規滿配」的產品策略，以超越歐規的配置，完整標配MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，並內含ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop & Go)，以及完整的全速域車道置中功能，賦予ZS旗艦版同級唯一的Level 2等級半自動駕駛輔助，而超越同級的的完美配置不僅提供消費者更上層樓的安全防護與駕馭體驗，更樹立國產CUV市場配備新標竿。