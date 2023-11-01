量縮價緩跌越來越清楚？他解析「房市回歸基本面」：降價求售出現

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在前幾年台商回流、資金潮挹注，加上低利率環境、熱錢進入房市等情況下，帶動國內這波房市熱潮，且成本上漲、土地價高，都推升房價上漲；但房價會一直漲嗎？房市專家、政治大學地政系退休教授張金鶚分析，觀察整體房市基本面其實不好，「房價太高的情況不會一直存在」，基本面不好，長期房市也不會有利，「量縮價緩跌」的趨勢會越來越清楚。

張金鶚指出，觀察這一波房市上來，除了成本的因素，但也有不少哄抬炒作的成分，「房市景氣可說熱過頭，因此需要時間降溫」，這只是時間問題，逐步降溫、回到均衡是遲早的事。

重要的是，房價過度飆漲，基本面不佳，是張金鶚認為要格外注意的事；他表示，基本面可以從幾部分來看，第一，少子化嚴重、老齡化社會；第二，民眾所得根本難跟上房價漲幅；第三，人口結構不好，競爭力下滑，中長期來看，產業發展就不會好。

張金鶚指出，由上述的幾個面向來觀察，就會衍生出長期國家的經濟表現變弱，以及少子化導致買房需求減，高房價讓年輕人不想買房、等繼承的變多，或等父母親贈房。

張金鶚認為，基本面不好、長期衝擊房市，供需及價量失衡，長期來說，房市不會有利，「量縮價緩跌」的趨勢會越來越清楚，這樣的趨勢下，「若建商金流周轉不順，那就會降價求售」，現在已經有建案以送裝潢、家電與傢俱的方式「變相降價」，就會慢慢形成骨牌效應。

此外，對於囤房稅2.0的效應，張金鶚說，這需要時間發酵，而可以肯定的是，將會減少投資誘因，投資客少了，若地方政府在稅基部分可有感提高，至少會讓租屋市場回到較健康的狀態。