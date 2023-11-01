助19歲新手媽媽撐家計 北分署運用「青年職得好評計畫」提供諮詢

勞動部推動「投資青年就業方案2.0」，針對失（待）業6個月以上的15到29歲青年，提供深度就業諮詢，發掘個人優勢協助就業。19歲的小伊是初為人母的新手媽媽，高職肄業結婚在家撫育小孩，因經濟壓力急欲找一份可兼顧家庭的工作，沒有工作經驗和求職方向的小伊，透過北分署羅東就業中心運用「投資青年就業方案」的深度諮詢，幫助他找到第一份工作，穩定就業幫助家計。

「投資青年就業方案2.0」整合11個部會資源，提供多元就業服務，其中，「青年職得好評計畫」就是重要措施之一，針對15到29歲失（待）業6個月以上的青年，由專業的諮詢人員提供深度就業諮詢，再透過心理測驗、能力評估等工具，完成個人化的「工作卡」（職涯履歷表），以發掘個人的就業優勢，協助就業；穩定就業滿90日勞動部還發給3萬元尋職就業獎勵金；同時，若青年的就業能力不足，還推介參加職業訓練課程提升技能。

求職心切的小伊在「台灣就業通」網站中發現「投資青年就業方案」資訊，親自來到羅東就業中心尋求協助。就業服務員運用「青年職得好評計畫」進行深度諮詢，透過工作氣質測量，發現小伊個性活潑、親和力和表達力好，很容易與人互動，考慮到她需要彈性的工作時間及離家近的工作地點以兼顧家庭照顧，於是將求職方向鎖定在門市銷售人員，並協助進行履歷健診、面試演練，很快獲得連鎖便利超商僱用。

目前小伊已經穩定就業4個月，也領到勞動部的尋職就業獎勵金3萬元。她分享，像她這樣要兼顧家庭的職場新鮮人，最大的挑戰是要克服膽怯踏出第一步並建立自信，有就業中心專業就服員的協助，才能找到最適合自己能力的工作。她說，在超商工作很有挑戰，從整理貨品、煮咖啡到臨櫃結帳等都是新的學習，有了工作和穩定的收入，不但改善了經濟狀況也減輕先生的負擔，她覺得現在的生活充實而幸福。

想進一步了解「投資青年就業方案2.0」及「青年職得好評計畫」相關資訊，請逕上「台灣就業通」網站「青年職訓資源網」，或洽免付費客服專線：0800-777-888。