壹起飛建設跨足屏東推案 2房華廈產品580萬元

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在高雄岡山推出2場華廈建案之後，壹起飛建設跨足屏東市，在縣民公園生活圈推出5樓新加坡式華廈「丰雲賞」，公設比只有23％到25％，每坪開價25萬元到26萬元，無車位2房產品總價580萬元，比區域市場成交價減約4％到7％，壹起飛建設董事長陳冠霖表示，壹起飛推案不爭價高，而滿足購屋者負擔得起的房價為優先考量。

位於屏東市縣民公園生活圈的壹起飛建設新案「丰雲賞」，1日正式公開，壹起飛建設董事長陳冠霖指出，屏東市近來發展快速，集結交通建設、產業引進、醫療、和休憩各方面兼具，房市正式邁入起漲期。

陳冠霖表示，屏東高鐵南延計畫，預計從左營延伸、於屏東市六塊厝設站，目標2029年完工通車。該計畫也加速屏東高鐵特定區發展。307公頃的高鐵特定區，將以高鐵為中心，規劃包含科技產業園區、科學園區及實驗中學、國際棒球場運動園區等，以科技產業發展搭配高鐵建設為發展利基，將會是屏東產業、生活、教育一體新都心。

其中，屏東科學園區新設、以及屏東科技產業園區擴區，總開發面積100公頃，將以發展智慧農醫、綠色材料、太空科技、金屬製造為核心，未來廠商進駐後將可帶來逾6000個職缺，創造460億元年產值，勢必帶動經濟繁榮、人口紅利與房市暢旺。

他說，壹起飛建設看好屏東市區域房市發展，首度進軍屏東房市，選擇在南台灣最美的縣民公園旁，打造低公設比電梯華廈「丰雲賞」，由於壹起飛建設推案不爭價高，而滿足購屋者負擔得起的房價為優先考量，因此，「丰雲賞」才以低於市場價格銷售。

壹起飛建設執行長蔡宗叡表示，「丰雲賞」屬於5樓華廈，共32戶，公設比只有23％到25％，每坪開價25萬元到26萬元，比區域市場成交價每坪26到28萬元，減約4％到7％左右。

他說，「丰雲賞」產品介於24坪到44坪之間，一樓作為停車場，無車位的2房產品總價大約580萬元，3房加車位產品大約800萬元。

蔡宗叡指出，壹起飛「丰雲賞」近日動工，預計2024年底完工，鎖定區域首購族，推出訂簽5％、工程0付款方案，讓年輕人買得起住宅，同時也祭出10年防水保固等四大優惠措施。

他說，「丰雲賞」基地近距屏科及產業園區，緊鄰台糖家樂福、太平洋百貨、屏東觀光夜市等生活圈，生活機能便利；擁大武營、屏東演藝廳、屏菸1936文創基地及3公園綠意，匯聚科技未來、時尚消費、文化創意、綠逸休閒，具有區位優勢。