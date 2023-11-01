清算風險大增！恒大債務重組條款卡關 原因曝光

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中國恒大日前公告，研議修改重組條款以滿足債權人要求，避免被清算。路透社今天報導引述部分債權人透露，他們否定原本的條款，因為有別於其他的債權人，並未受到公平的對待。

中國恒大於10月20日在港交所公告，基於公司目前情況及與其顧問及債權人協商，公司正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求。為此，相關聆訊取消或無限期延期。

路透社報導形容恒大正「艱難地」重啟債務重組，他們所面臨的挑戰不只是債權人，還有目前旗下子公司們的股東，如何說服所有人認同，是一大難關。

恒大過去兩週主動聯繫一些債權人，提出一個新的重組計畫，將允許債權人將債券兌換成與在香港上市的恒大物業、恒大新能源汽車相關的股票和債券，不再包括中國恒大集團發行的新債券。

報導指出，如果要使這項計畫得以實施，恒大物業、恒大新能源汽車勢必要批准發行新的債券和大量新股，這將非常耗時且難以實現，而且發行任何新債都需要考慮子公司其他股東的利益。最為核心的問題是，恒大要如何說服股東「發行新債來取代現有債務，對他們來說有什麼好處？」

另一方面，多位C級債權人在報導中提到，他們否決了恒大提出的重組條款，因為他們在那項條款之下，他們從恒大物業獲得的股份少於其他類別的債權人，並未受到公平的對待。

也有C級債權人認為，由於持有抵押品，因此即使恒大被清算，回收債務的機會會比其他持有債券的債權人更高，「清算對我們可能更好，因為由清算人主導的重組，會公平對待所有債權人」。

據公開資訊，恒大的「C級債權人」是指並未支持境外債務重組的債權人團體，由於他們持有約150億美元的債權，因此對於恒大的重組造成舉足輕重的影響。

另據港媒30日報導，香港高等法院再次把恆大清算聆訊時間延後至12月4日，並表示這是最後一次延後。對於恆大來說，若無法在這個時間點前與債權人在重組計畫上達成共識，就可能面臨清算。