陸8成外企預期年度利潤持平或提高 產業鏈穩定度較上季提升

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大陸中國貿促會10月31日發佈《2023年第三季度中國外資營商環境調研報告》顯示，從產業鏈佈局看，有7成受訪外資企業在華產業鏈佈局趨向「保持穩定」，該比例較第2季提高4.57個百分點。再從在華經營現狀及預期看，也有8成受訪外資企業預期本年度利潤持平或有所提高，且有近9成預期未來5年利潤持平或有所提高。

根據大陸《經濟日報》報導，從發展機遇看，受訪外資企業連續3季認為「技術創新與研發」是大陸市場最大的發展機遇，約半數具有增資意願的受訪外資企業考慮在西部地區增資。而受訪外資企業也普遍希望進一步「保證供應鏈、產業鏈穩定」、「提高產業配套能力和集聚效應」、「增強助企紓困政策的連續性、穩定性」。

此外，發佈會上還發佈了8月全球經貿摩擦指數。在涉華經貿摩擦方面，19個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為367、處於高位並較上月上升300個點。其中印度涉華經貿摩擦指數最高，其次是墨西哥，英國排名第三。

涉華經貿摩擦措施涉及金額年增上升30.5％，較上月提升142.9％，並以電子、機械設備、輕工、醫藥和運輸設備行業涉華經貿摩擦指數較高。同時有19個國家（地區）實施的27項貿易救濟措施有5項針對大陸，涉及豌豆蛋白、烷基磷酸酯、陶瓷衛浴、二氧化鈦等產品。