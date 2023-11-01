脆皮泡芙日賣5萬顆！全家甜點苦熬20年，年虧千萬差點收掉工廠

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全台甜點產值約150億，全家20年前就有甜點產品，是唯一擁有自營產線的零售通路，後進者全聯則是在短短6年賣出百億元甜點，看它們如何各自布局甜點市場版圖。

6百億，這是經濟部統計處調查國內烘焙市場的年產值。其中，甜點就占了150億元。

甜蜜商機所在，除了街頭巷尾的獨立甜點店、連鎖咖啡品牌，知名零售通路新舊玩家也都積極搶進。

以台灣超商二哥全家便利商店為例，2022年，甜點業績就增加四成，是鮮食類中成長幅度最高的品類，法人預估，全家甜點2024年全年營收有機會挑戰10億元；而超市龍頭全聯旗下自有甜點品牌We Sweet，6年來更累積了近140億元營收，讓不少傳統烘焙業者備感壓力。

「零售通路的加入，確實對甜點業造成不小衝擊。」一位不具名烘焙業者坦言，甜點從餡料到造型工序都繁複，要花費許多時間跟人力，相對於麵包，更難以複製和規模化，因此一直以來都是麵包店、咖啡店和獨立小店的天下。

但，一場疫情卻改變民眾習慣，新鮮現做、精緻造型不再是消費者選購甜點的第一考量，快速、方便、價格合理對想解饞的客人來說更重要，挾著廣大通路優勢的零售業者便趁勢崛起。

只是，有別於飯糰、便當等針對三餐需求設計的鮮食類型，甜點對多數人而言，僅僅是苦悶生活中的療癒片刻，零售通路如何提高民眾的消費頻次，甚至讓在疫情之後還願意持續買單，把甜點市場這塊餅愈做愈大？

唯一自建工廠的零售通路 被超商耽誤的甜點店

全家 靠超商咖啡助攻 賠錢貨變小金雞

「我們這個檸檬塔幾乎是零負評，還有這個千層蛋糕，網友都說是Lady M平替版（指紐約人氣蛋糕店產品平價版本），真的是很好吃。」站在今年新推出的自有甜點品牌「minimore」的蛋糕櫃前，全家商品本部副本部長黃正田自豪地介紹著自家的長銷商品。

儘管今年才推出自有甜點品牌，其實早在20年前，全家就推出甜點產品並自設產線，是全台最早、也是目前唯一擁有自營甜點工廠的零售通路業者。

《今周刊》團隊走進位在桃園大溪的全家甜點工廠，早上7點，正是工廠作業人員忙碌的時段，只見有人負責把卡士達醬擠進泡芙中，另一頭的作業員則忙著製作檸檬塔外皮，準備趕著在中午前把剛出爐的甜點送上物流車，配送到全台4200多家門市。

根據全家資料，平均每個甜點產線都有10到15位工作人員，花費人力是一般鮮食的兩倍以上。

很難想像，這個被台灣網友譽為「被超商耽誤的甜點店」，年營收要挑戰10億元的全家甜點，竟曾是鮮食部門裡的賠錢貨。全家是如何苦熬20年，讓甜點從賠錢貨變成小金雞？閱讀全文…

文／陳葦庭

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