航空雙雄展翅 觀光、生技族群上位 12檔強強滾

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台股今（1）日雖然開高，仍面臨16,000點的保衛戰，盤中一度失守跌至15,978.26點，但隨即翻紅，保持在盤上遊走的格局，收盤報16,038.56點，上漲37.29點，漲幅0.23％，成交量2,129.63億元。

台積電震盪收黑，下跌0.19％，收在528元，聯電上揚1.73％，收在47元，聯發科漲幅0.48％，收在846元。

受到台北國際旅展即將開展的激勵，航空雙雄搶先表態，長榮航上漲4.38％，華航上揚3.36％，成交量分居上市個股第1、3名；觀光類股更是迎來滿堂采，包括燦星旅、六角、富野、亞洲藏壽司、寶得利、亞都等都攻上漲停。

安克、東生華強勢登頂領軍生技類股，美吾華、懷特、晶碩、視陽、健亞等一齊向上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計佳和、寶得利、燦星旅、富野共12檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，觀光類股及運輸類股表現亮眼，漲幅分別為3.27％、1.27％，造紙類股表現疲軟，下挫0.99％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔6％以上漲幅，其中1檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為佳和（1449）、東訊（2321）、皇昌（2543）、定穎投控（3715）、新天地（8940）、寒舍（2739）、夏都（2722）、矽統（2363）、鮮活果汁-KY（1256）、華新科（2492）。

今日上市有19檔股票4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為致伸（4915）、國碩（2406）、統懋（2434）、中福（1435）、泰碩（3338）、廷鑫（2358）、明泰（3380）、隴華（2424）、世紀鋼（9958）、輔信（2405），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、定穎投控（3715）、華航（2610）、廣達（2382）、緯創（3231）、精成科（6191）、友達（2409）、聯電（2303）、群創（3481）、光寶科（2301）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為燦星旅（2719）、寶得利（5301）、富野（2736）、安克（4188）、康聯訊（3672）、華容（5328）、東生華（8432）、系通（5348）、亞都（5703）、六角（2732）。

今日上櫃有10檔股票有4.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為富旺（6219）、永日（4102）、天揚（5345）、新鼎（5209）、淳紳（4529）、昇華（4806）、合邦（6103）、富宇（4907）、杰力（5299）、詠昇（6418），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、安國（8054）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）、佳邦（6284）、建舜電（3322）、笙泉（3122）、兆利（3548）、威剛（3260）、前鼎（4908）。