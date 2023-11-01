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《科技》先進製程導入高階智慧機 2024台IC設計吃補丸

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【時報記者王逸芯台北報導】工研院IEKView針對台灣IC設計業提出預估，看好在先進製程5奈米、4奈米，甚至最新3奈米等製程晶片已成功應用於高階手機產品，將持續為2024年的IC設計業貢獻營收，預估2024年，工研院預台灣IC製造產業產值將達新台幣3.02兆元，年成長14.3%。

工研院產科國際所分析師黃慧修指出，2023年整體終端電子產品市場年成長不如預期，特別在通訊、運算、儲存及消費性半導體領域皆呈現雙位數的年度下滑，這一現象部分歸因於先前疫情打亂原有供需模式，並促使客戶進行庫存調整，同時面臨全球經濟環境的不穩定，使得市場需求減弱。工研院預估2023年台灣IC製造產業產值為新台幣2.64兆元，較2022年衰退9.6%。

然而，儘管2023年的市況不佳，但可以看到，許多大廠仍積極投入高階電子產品，特別是在智慧型手機、個人電腦、伺服器運算等領域。這些企業正在紛紛採用先進製程技術，包括5奈米、4奈米，甚至最新的3奈米製程晶片已成功應用於高階手機產品中，這些先進製程晶片未來將持續為2024年的營收貢獻，為產業帶來新的成長動能。展望2024年，工研院預估台灣IC製造產業產值將達新台幣3.02兆元，較2023年成長14.3%。

值得注意的是，台灣IC製造產業的年產值在2021年已正式突破2兆元的里程碑，這不僅彰顯出台灣在IC製造技術方面的卓越領先地位，也因技術領先全球的優勢下，持續帶動台灣IC製造業在2024年達另一波高峰，突破3兆元新高點，進一步推動台灣IC製造產業的發展。

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