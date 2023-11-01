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台電今推產業批次時間電價 尖離峰價差拉到7元給誘因

  • 中時即時 王玉樹
台電今推「批次生產時間電價」，拉高尖離峰價差到6至7元，吸引廠商移轉產線時間。圖／本報資料照片
台電今推「批次生產時間電價」，拉高尖離峰價差到6至7元，吸引廠商移轉產線時間。圖／本報資料照片

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為了移轉廠商在白天光電多時用電，並因應不同業者生產模式，台電今(1日)推出號稱價差最大的「批次生產時間電價」，取消平日半尖峰，把現行6小時離峰時段(夏月)一舉拉長到18小時，然後把尖峰費率拉高超逾9元，讓尖離峰每度價差擴大至6到7元，以吸引業者利用離峰時間連續生產，預計有鋼鐵、工具機等1.7萬戶高壓用戶適用。

因應再生能源發電增加，台電不斷在時間電價方案上下功夫。原本工商大戶的時間電價分為尖峰、半尖峰、離峰三個時段，以夏月來說，尖峰4.6元，離峰1.3元。新方案將尖峰拉高到9.29元，離峰2.37元，價差拉高到近7元。

台電指出，今年實施時間電價新時間帶，但其中非夏月的離峰時間，分為兩段，分別為凌晨0到6點、中午11~14點，夏月則是0點到早上9點，可是中間也卡半尖峰時段。由於非夏月離峰不連續，部分產業反映不利連續生產，因此台電研議讓非夏月離峰可以連續的方案，給業者提供多一種電價選擇。

新增訂「批次生產時間電價」，除了讓離峰時間可以連續，為了增鼓勵業者在太陽光電充裕的時段用電，離峰特別從9小時拉長到18小時；另一方面，尖峰時間則縮短到6小時（下午15：30～晚上21：30），涵蓋夜尖峰。尖峰費率提高為每度8到9元，與離峰費率比較，價差高達6到7元，是目前時間電價中價差最大的電價方案。

台電表示，批次生產時間電價較適合可配合尖、離峰時間調整產程者選用，包括鋼鐵、鑄造、工具機等產業，其生產製程具批次性，可利用離峰批量生產，共計約1.7萬戶可適用新方案。

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