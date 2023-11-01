泰國免簽「台人會更常去？」網曝1優勢

【中時新聞網 何立雯】台灣旅客11月10日起到明年5月10日赴泰國旅遊免簽，一名網友好奇詢問，泰國旅遊免簽以後，一堆人喊著會更常去玩，讓他很好奇原因，對此不少網友解釋，因為免簽可以說走就走，對於很多自由行的旅客來說很方便，而且簽證費1200元，雖然不是超級貴，但省下來可以吃一頓好的。

一名網友在PTT上分享，泰國宣布台灣旅客11月10日起可免簽入境泰國，很多人表示會更常去泰國，但他實在不懂，畢竟辦簽證只要1200元，多數人都是委託旅行社代辦，也不會麻煩到哪裡去，因此感覺有沒有免簽，和會不會去玩，似乎是兩回事。

原PO也說，很多人衝泰國旅遊，但他真的不懂哪裡好玩，泰國不就是一堆佛寺、人妖秀和大象，文字不通、語言也不通，而且多數時候天氣熱到爆，真的有值得到因為免簽就會增加去玩的次數嗎？

貼文引起網友討論，不少人點頭表示當然會，因為免簽就可以說走就走，不需要事先規劃、申請簽證，「會，已經訂好機票了」、「免簽，可以找便宜機票當天來回快閃洗頭」、「不用等簽證代表臨時起意就能飛了，你說沒差嗎？」、「有免簽還是有差吧，尤其是自由行的旅客」、「現在訂機票，下周就可以飛，不用等簽證，超方便」、「可以隨時想到就出發」、「可以省1200簽證費就很好」。