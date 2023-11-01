武漢警破獲「跨省」大型洗錢集團 嫌犯一字排開涉案13.2億元

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新華網報導，湖北武漢市公安局江岸區分局10月31日打掉一個跨省流竄作案的大型洗錢「跑分」犯罪集團。已抓獲24名犯罪嫌疑人，查獲涉案POS機38台。通過深挖案件，公安機關已關聯多省市2065起案件，查證涉案資金3億元（人民幣，下同，約合新台幣13.2元）。 據指出，武漢市公安局江岸區分局8月底收到一條線索，一張涉詐銀行卡在江岸區某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。經核查發現，該黃金店並無實體店鋪，其名下POS機每天資金流水卻高達上百萬元。警方隨後迅速行動，破獲兩個「跑分車隊」，抓獲12名犯罪嫌疑人。

經查，這兩個「跑分車隊」接受相關指令後，協助境外電信網路詐騙團夥對涉案資金進行洗白、轉移。 「為掩人耳目、逃避打擊，他們每次作案時會開著車四處轉悠，在行駛中完成洗錢。團夥內部組織嚴密，分工明確，開車、刷卡、取現等均有專人負責。」辦案員警周吉亮稱，透過對「跑分車隊」調查，警方發現一個大型洗錢「跑分」違法犯罪團夥。 經過近一個月的調查，專案組掌握了該團夥的犯罪規律。此後20多天裡，專案組先後分赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續抓獲該團夥5個層級的12名成員。 目前，該案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正對該案件做進一步深挖。