公館圓環標示亂每年開單5千件 交通局明年6月將提存廢評估報告

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台北市「公館圓環」位於往返新店、中和的重要交匯點，台北市議員王欣儀表示，騎士不熟悉路況，依圓環行駛未兩段式左轉，造成公館圓環每年平均取締違規件數近5000件，在地居民也認為圓環佔用道路面積，造成交通瓶頸。交通局回應，2014年曾針對公館圓環存廢做交通績效評估，因應時空環境改善，估明年6月前再提出評估報告。

王欣儀接獲民眾陳情，騎乘機車行經公館圓環時，依圓環行駛方式，卻遭執法機關以未依「機車兩段式左轉」開單，對於駕駛人而言，圓環的行駛方式與機車兩段式左轉的做法有衝突，且該處交通標示混亂，讓民眾無所適從。

王欣儀說，公館圓環附近的路口交匯處設有「圓環專用號誌」路牌，但卻不設立「遵21」圓環遵循方向標誌，機車必須兩段式左轉，造成不熟悉路況的駕駛人矛盾、錯亂，甚至因而被開單。

她指出，近5年公館圓環每年平均取締「機車不依規定兩段式左轉」件數近5000件，其中約99.99％比例是第一次違規，「陷阱」捕獲率高。且地方反應，公館圓環佔用道路面積，成為造成交通瓶頸的大路障，對交通毫無正面效益。

王欣儀要求，2014年交通局曾針對公館圓環存廢做過交通績效評估，決定不拆除圓環，並透過調整燈號秒數、設立號誌牌改善，但時空環境變遷，9年前的報告已不適用，交通局應思考以「填平車行地下道」輔以「公車專用道」來提供公車行駛的方式進行模擬，再次確認圓環拆除後，作為道路空間使用的效益。

交通局長謝銘鴻回覆，目前該處交通量較2014年略為減少，但時空環境改善，值得全面檢視。

交工處長劉瑞麟指出，因應交通量變遷及民意，現在開始會進行基本資料蒐集、徵詢有意願的廠商相關意見，並在今年年底前完成交通量調查、道路特性調查、行駛動線及可以改善的交通管制措施等前置作業，預計在明年6月前提出評估報告。