小心觸法！ 出國玩帶這些伴手禮要注意 最慘恐挨罰300萬

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隨著疫情解封，出國旅遊的民眾愈來愈多，許多人回國都會順手買伴手禮，但攜帶肉製品可能觸法受罰，包括常見的香腸、牛肉乾等食品，都是違規項目，還有不少寵物食品也都NG，若攜帶入境將觸犯《動物傳染病防治條例》，處以7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

近期愈來愈多民眾出國，苗栗縣動物保護防疫所1日宣導輸出入檢疫法規，盼望鄉親不要觸法受罰、大傷荷包。

苗縣動保所指出，依據農業部動植物防疫檢疫署統計，今年國人違規攜帶動物檢疫物案件以中國大陸、越南、日本、香港和韓國返國者較多，常見違規輸入動物產品有火腿腸、香腸、臘腸、鳳爪、鴨脖、醬板鴨、鴨腸、牛肉乾和半熟蛋等食品，依據《動物傳染病防治條例》，輸入違規動物製品處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，請鄉親注意切勿違法。

還有許多寵物食品因為乾飼料與啃咬產品中，都含有動物性成分，不能隨意攜帶回國，包括犬貓乾飼料、滿牙骨、牛皮骨、含牛肉成分的罐頭。部分小魚乾、柴魚片等純海鮮製品則可攜帶，但仍要確認是否有添加禽畜肉成分。

另外，隨著近年國際間非洲豬瘟疫情嚴峻，防檢署也規範若自近3年發生非洲豬瘟國家（地區），民眾違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次裁罰20萬元罰鍰，第2次違規者即裁罰100萬元罰鍰。

縣長鍾東錦提醒鄉親，出國旅遊觀光廣增廣見聞固然很好，但需注意避免攜帶違禁品入境，以免受罰因小失大。