《經濟》TalentTaiwan國際人才服務及延攬中心啟用 擴大服務拉攏人才

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【時報記者葉時安台北報導】國發會周三假本會松江大樓舉辦「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」啟用記者會，除本會龔明鑫主委出席，亦邀請蔡英文總統、行政院陳建仁院長等貴賓蒞臨致詞，總統提到，就業金卡截止今年九月以來已發出6500張，Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心成立，來自世界各地人士來台就業投資、生活、金融服務等問題均可以透過一站式服務解決。

國發會主委龔明鑫表示，鎖定外國專業人才、僑外生、外國中階技術人力等3類對象，推動全球攬才工作，並設定2021~2030年新增延攬40萬人之目標，而國發會先前成立台灣就業金卡辦公室，僅服務就業金卡人，此中心擴大服務更多國際人才，將服務及延攬對象由就業金卡人(約0.8萬人)擴大納入一般外國專業人才(約5.5萬人)、創業家，以及渠等依親親屬。

因應我國人口結構改變，國發會依總統指示於2021年8月起推動「強化人口及移民政策」專案，由行政院副院長協同國發會龔主委，邀集經濟部、教育部、內政部、勞動部、國科會、僑委會等7個部會首長，召開11次首長會議，鎖定外國專業人才、僑外生、外國中階技術人力等3類對象，推動全球攬才工作，並設定2021~2030年新增延攬40萬人之目標，其中外國專業人才7萬人。

為達成2030年之攬才目標，國發會協同相關部會完成研提「鎖定攬才目標對象，推動全球攬才行動」、「完善攬才法規架構」、「建構友善工作及生活環境」等三大面向策略，其中「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心」之建置為推動全球攬才工作中最關鍵之環節。

國發會自2020年10月起成立「台灣就業金卡辦公室」，執行至今廣受好評，每月提供專案諮詢及協助服務超過1500人次，惟對象僅限就業金卡人。為進一步服務更多國際人才，Talent Taiwan爰以擴充國發會原「台灣就業金卡辦公室」服務量能方式，將服務及延攬對象由就業金卡人(約0.8萬人)擴大納入一般外國專業人才(約5.5萬人)、創業家，以及渠等依親親屬，透過網實合一，以一條龍專人專責方式，提供全方位服務，實體服務中心爰訂於2023年11月1日正式啟用。

在國發會松江辦公區設置實體諮詢服務中心，擴大提供外國專業人才專案諮詢服務，以專人專案專責方式，提供國際人才來台前申辦程序協助，以及後續在台所需各類生活諮詢服務(如住房、銀行、子女教育、稅務、勞健保及寵物等)，並將與會計師事務所或律師事務所等合作，提供特定領域專業諮詢。國發會也建置外籍人才單一入口服務網，將散落於各部會國際人才來台所需之資訊彙整至單一入口網，俾利國際人才使用。