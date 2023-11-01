旅展油價題材吸引資金轉進 觀光航空股紅通通

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受惠旅展起跑、國際油價走跌，以及股市資金從AI等科技股轉進，觀光股今天收盤大漲3.27%，多檔跌深反彈強攻漲停；航空雙雄則受惠油價下跌，今天股價勁揚。

觀光股自今年6月下旬開始震盪走跌，近期在科技股走弱及股價跌深因素，搭配旅展題材，類股出現谷底反彈態勢，類股指數今天收在123.63點，上漲3.92點，漲幅3.27%。

法人分析，台北國際旅展本週起跑，業者普遍看好出境旅遊和國旅雙邊需求暢旺，將有助於後續業績拉出一波長紅，加上AI等科技股近期走勢疲軟，股市資金轉移進駐觀光等傳產股。

觀察個股走勢，受惠旅展加持，飯店股持續受惠國旅商機，亞都、富野今天漲停，分別收在23.5元和25.45元，夏都、寒舍、老爺知收盤漲逾7%，晶華、雲品漲約4%，六福也上漲2.69%。

餐飲股也呈現谷底反彈，王品勁揚逾5%、收在251.5元，新天地大漲逾8%，漢來美食漲逾4%，六角漲停收112.5元、亞洲藏壽司以漲停130元作收。

受惠出國人次不斷成長，旅行社強勢表態，燦星旅漲停收66元，山富漲6.55%，五福漲逾8%，雄獅漲逾5%、鳳凰漲3.3%。

此外，在以色列和哈瑪斯（Hamas）的衝突暫獲控制下，投資人重新聚焦對利率和全球經濟放緩的憂慮，國際油價今天大跌，激勵航空股重燃漲勢。

長榮航今天漲4.38%、收在28.6元，華航上漲3.36%、收盤站上20元整數大關；但台灣虎航逆勢下跌，收在28元，跌3.61%，再度將航空股王寶座讓給長榮航。