飯店用姑婆芋葉當炒飯餐盤 民眾吃下10分鐘就中毒

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今年10月，北部某度假酒店發生姑婆芋食物中毒事件，2名民眾食用炒飯後10分鐘左右，就出現嘴唇和喉嚨刺痛症狀，經調查是誤用姑婆芋葉子當餐盤，接觸到食物導致中毒。依《食安法》規定，地方衛生局已令業者限期改善。

食藥署近日接獲通報，今年10月有2名民眾於北部某渡假酒店大廳酒吧用餐，食用炒飯後，約10分鐘出現嘴唇喉嚨刺痛等症狀，經所轄衛生局調查，因炒飯底鋪有鋪墊葉片，經採樣鑑定確定為姑婆芋。

姑婆芋又稱為山芋、觀音蓮及天荷等，是臺灣常見的低海拔植物。食藥署食品組副組長鄭維智說明，姑婆芋全株有毒，民眾容易誤認為芋頭，常見兩種誤食情況，一種是食用塊莖，另一種是拿葉子當餐盤，經過切割會有汁液流出接觸到食材而誤食。食入數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀，若皮膚接觸到汁液則會引起搔癢及刺激感。

姑婆芋與芋頭皆屬天南星科，兩者外觀極為相似。鄭維智說明簡易辨識方式，芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上會形成小水珠，而姑婆芋表面光滑，水珠無法凝結，在葉子上會分散。

鄭維智提醒，餐飲業者如果有使用植物當成餐盤的需求，一定要確定向供應商確定無毒再使用。如業者因提供食品或食品接觸物質而造成中毒，涉違反《食安法》，地方衛生局得命其限期改善，調查期間並得命其暫停作業、停止販賣及進行消毒，並封存該產品。