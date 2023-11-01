工研院預估 2024年台灣機械設備產值年增4.9％

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工研院預估，2023年全球高通膨、高利率、戰爭與中國大陸景氣不振，影響機械與電子設備市場甚鉅。2023年台灣機械設備產值兩位數衰退，2024年台灣機械設備產值可望再度恢復成長，較2023年成長4.9％。

工研院1日舉行眺望2024年產業發展趨勢研討會，工研院產科國際所經理黃仲宏以「臺灣機械產業與半導體設備發展的挑戰與機遇」為題指出，2023年在全球高通膨、高利率、戰爭與中國大陸景氣不振，影響機械與電子設備市場甚鉅，預估2023年台灣機械產業產值年幅17.8％。2023年比較基期低，預估2024年臺灣機械設備產值有可能再度恢復成長，較2023年成長4.9％。

2023年台灣工具機產業受全球經濟反轉衝擊，市場需求下降，2024年台灣工具機產值回升至1,185.13億元，年增2.0％。電動車取代傳統燃油車，電動車產能擴張會帶動多類機械設備需求，電池系統生產設備、自動化智慧化產線、車身結構生產設備及動力系統生產設備都是機會。

黃仲宏指稱，機械產業未來發展有四大趨勢，一、貿易戰演變為科技戰，地緣風險日增，供應鏈從中國大陸外移，異地備援蔚為趨勢，科技技術日趨分流，掌握關鍵零組件多元來源及技術含量風險，分散式製造及供應興起，區域產業生態各具特色發展。二、機械設備ESG永續議題，智慧賦能，再生能源協助機械設備落實探管理。三、加速布局生成式AI，企業善用預訓練模型及開源資源，孕育生成式AI服務。四、機械設備EaaS，設置機設備設計暨智慧化服務平台，企業可以避免大量的初始資本支出，在長期內分攤成本。

黃仲宏表示，2024年製造業產業庫存回歸正常水準，業者投資意願增強，輔以節能設備投資態勢延續，民間投資可望轉正，預估2024年台灣機械設備產值，較2023年成長4.9％。惟地緣政治緊張、區域軍事衝突不斷，經濟分化加劇，中國大陸房市走弱，大宗商品價格波動，將對全球經濟帶來一定風險。

黃仲宏表示，工研院預估2024年全球工具機產業產值829億美元，年增5％，全球產業鏈去化庫存，可望在第四季告一段落，加上電子新品與AI題材，明年訂單有機會逐季改善。今年上半年台灣工具機表現與全球工具機主要生產國家狀況相同，受經濟反轉影響，市場需求下滑，第二季部分國家出口逐漸從衰退轉為成長，工研院依此趨勢預估，2024年台灣工具機產業可望轉正，工具機產業產值新台幣1,185.13億元，較2023年成長2.0％。

黃仲宏表示，機器人產業前景，全球工業機器人四大企業占比超過5成，日本品牌占比逾5成，強者恆強，大者恆大的態勢明顯。台灣製造業導入使用的機器人主要來自歐日品牌，機器人手眼力技術與AI軟體應用是發展的重點。智慧型線性傳元件是直角座標機器人的推手，台灣廠商扮演要角。

黃仲宏指出，半導體設備前景，台灣半導體製程國產設備以前段大廠代工模組及傳統封裝為主，2030年先進技術商機達3,000億元以上。前段元件結構改變，帶動EUV、ALD及ALE等需求，EUV同時帶出光罩、光阻及檢測新商機。異質整3DIC的先進封裝技術，帶動封裝設備高度成長，將是近三年成長幅度最高的設備項目。我國設備業者擁有掌控市場先機趨勢，先進封裝設備將是台灣設備產業需要掌控的關鍵發展項目。