林口投資客「拋光光」？他曝與周邊區域房價竟有「這差異」

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前2、3年房市過熱，衍生許多炒作亂象，政府積極推動打炒房措施，加上《平均地權條例》修法管制預售屋換約，使目前短期投資客少了許多，以新北林口來說就有這樣的演變；目前投資客幾乎跑光，多是單純自住客群，對於房市也比較健康。永慶不動產林口民視中山加盟店李若田店長指出，林口房市現在短期投資客「幾乎拋光光，手上的貨該賣的都出清了」。

李若田表示，以林口新市鎮來說，前幾年房價較低時，確實有不少短期投資客進場，短時間買賣都有所獲利，不過在政府祭出一連串房市政策以及央行多次升息後，林口房市現在短期投資客「幾乎拋光光」，手上的貨該賣的都出清了，現在林口多是自住客為主，釋出的成屋產品並不多。

而林口這幾年不僅移入人口增多，產業發展也受到注目，李若田說，2012年林口的設籍人口數將近9萬人，到今（2023）年9月的統計已達約13萬2千人，加上區域產業發展、生活機能更加成熟、居住環境佳等因素，都帶動林口房市及購屋需求，剛需買盤相當龐大。

此外，新北國際AI+智慧園區的全區整地工程幾乎已完成，預計今年底就可陸續將土地點交給地主，該產業園區已有荷蘭半導體製造設備企業艾司摩爾（ASML）準備進駐，廠商看中林口區位優勢與發展潛力，新北市府期待透過國內外大廠進駐，吸引相關上下游產業投資，創造龐大就業機會及薪資成長。

李若田指出，重要的是，林口隨著產業挹注利多，更讓人期待林口未來就業機會將「大爆發」、並帶動薪資水準，未來三年，預計林口的人口將再增加約2、3萬人，因此房市需求將更強、預期會有一波購屋熱，以我們深耕在地多年經驗，未來10年林口整體房價會再上升約3、4成左右。

更驚人的是，林口與周邊鄰近區域相比，房價有明顯差異，李若田表示，我們彙整相關資訊、實價登錄去統計，可以發現，林口的電梯大樓整體房價從去年10月到今年9月都呈向上升的曲線，單價從33.65萬上升為36.92萬元，林口整體住宅平均單價36萬多、近一年也呈增長現象。他說，而周邊區域比如泰山，去年10月到今年9月房價曲線呈現向下，電梯大樓與整體住宅單價都有往下修正趨勢，而新莊區近一年的電梯大樓單價微幅向下，至於桃園區及龜山區幾乎持平、略微往上。