KPMG安侯建業論壇 驅動台商赴徳投資併購機會

德國作為歐洲的主導強國和最大的社會之一，正在經歷巨大的變化和轉型：能源結構向再生能源的轉變、循環經濟的引入、行政和醫療保健系統的數位化、社會的成熟以及人工智慧的使用。此外，德國政府將在未來幾年對以往較不受重視的領域進行巨額投資，特別是基礎設施、國防、醫療保健和教育。這些趨勢與政策都將為外國投資者提供了眾多機會。德國亦非常歡迎國際投資者們參與這些投資計畫。

近年來，中美貿易戰、各國國家政策變化、戰爭和疫情等因素的衝擊使全球供應鏈不確定性逐漸上升，經濟強國紛紛進行供應鏈在地化。KPMG安侯建業執行董事暨私募基金產業主持人張維夫表示，德國強大的經濟實力、廣大的市場與勞動力及先進的工業基礎也吸引台灣至德國投資。除此之外，特別是在精密機械、汽車和醫療等領域，藉由投資德國企業，更有助於台灣企業取得先進技術或客戶。台積電、鴻海等大型企業在德投資或併購，不僅鞏固了當地供應鏈，還為其他台灣企業提供切入德國及歐洲地區當地產業鏈及市場的機會。此一趨勢顯示台灣企業正在積極運用德國的優勢，推動國際業務擴張，並參與未來全球產業的發展。

KPMG德國所國際商務管理合夥人Andreas Glunz表示，德國作為歐洲的經濟強國和人口最多的國家，正在經歷巨大的變革和轉型，這主要是由於能源結構從化石燃料與核能逐漸轉向了可再生能源，以及實踐各個領域的氣候中和，加上老齡化社會等因素所引起的。此外，德國已經決定對各個領域進行大規模的公共投資計劃，以彌補基礎設施、國防和數位轉型方面等現有資源的不足。這些議題為外國投資者提供了許多機會，這也是本次論壇中說明和討論的重點。

KPMG德國所財務諮詢顧問合夥人Christian Specht說明，預計2023年德國的併購活動將繼續保持疲軟，與過去兩年所見的歷史高點相比交易量和價值都將下降。這種下滑受到多種因素的影響，包括利率的上升、經濟減速和地緣政治不確定性。然而，仍然存在一些亮點，比如數位經濟的持續強勁增長以及對永續性和能源轉型的日益關注。

KPMG德國所財務諮詢交易服務合夥人Dirk Nawe，以及KPMG德國所國際交易稅務服務合夥人Dr. Holger Lampe共同指出，儘管當今併購市場日趨疲軟，德國仍然為外國投資者提供許多的機會。然而，吸引人的資產非常搶手，投資者在競標過程中將面臨激烈競爭，因此了解對德國企業進行盡職調查的具體細節，對於提供最佳可能的報價並避免途中的陷阱是投資者成功赴德進行併購投資的重要關鍵。

KPMG安侯建業稅務部副營運長丁傳倫建議，台商赴德國投資前應審慎評估集團投資架構，台灣與德國簽有雙邊租稅協定，若從台灣直接投資德國，股利匯回時可享有租稅協定優惠稅率10％且轉投資公司於德國繳納之股利扣繳稅額亦可在台灣抵減營利事業所得稅，陳彩凰建議台商應多加利用。

其次，台商赴外投資時大多將派遣台灣幹部至海外據點，如何避免員工雙重課稅亦是考量重點。最後，集團基於成本效益考量經常會選擇投資有提供租稅優惠之國家或地區，德國與其他東南亞國家較為不同，一般情形下並不提供租稅優惠，但各邦政府可能會提供一些非租稅方面之補貼，建議台商投資前可以向德國各邦政府之投資促進機關聯繫，減少投資成本的可能性。