搶攻雙11 火星生技集團推「全年度最划算」祭出百萬大獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎戰年度火熱最大檔「雙11購物節」，今年火星生技集團聯合上下通路主打「全年度最划算」，全場最低活動優惠只要11元起！更祭出百萬大獎衝買氣，憑購買發票就有機會獲得價值210萬元特斯拉ModelY 、40萬元超稀有勞力士黑水鬼、以及總價達20萬元iPhone15 Pro等大獎。

瞄準雙11搶購熱潮，大部分消費者會趁此節慶推出的優惠清空自己的購物車，享受最優惠的價格購買到自己迫切想要的商品，因此TAIZAKU火星生技於雙11活動期間獻出全館最低11元起年度大優惠，讓消費者開心購買、快樂抽獎。

搶攻線上線下雙戰場，該集團除了年度下殺優惠外，活動獎品也是超吸睛！活動期間於官方授權通路，如官網、大樹藥局、丁丁藥局、屈臣氏、康是美、MOMO、PCHOME、蝦皮及其他官方授權單點藥局購買集團旗下品牌，包括TAIZAKU火星生技、藥師健生活、樹飛雪、inyouso任一商品，憑購買發票皆可參加抽獎。自10月20日雙11暖身活動開跑至今，已有上千人踴躍參加抽獎，買越多中獎機率越高，歡迎民眾前來試手氣。

手要快！TAIZAKU火星生技祭出旗下明星商品，如武倍對策、赤晶對策、明守對策等限時任選5件85折。自10月20日起至11月9日止天天抽一名送購物金1111元，自11月10日至12日只有限時三日「發燒購物節」，天天再抽訂單不限金額只要1111元以及年度最狂殺：明星商品武倍對策Gold、赤晶對策Gold、武倍十攝只要11元搶購，狂燒加碼中；11月11日當天下單再抽一筆訂單只要11元，超級破盤優惠價超吸引民眾目光，千萬別錯過。

12月31日前憑購買發票即可參加火星生技集團大抽獎，祭出百萬特斯拉及超熱賣iPhone15Pro，11月12日前下單再加碼抽勞力士黑水鬼。

火星生技在內為您作好健康把關，在外則替您顧好面子，快去下單，年末送自己一個大禮吧！活動詳細辦法可查詢TAIZAKU火星生技官網：https://www.taizaku.shop/

火星生技集團：https://marxbiotech.com/