國際扶輪3522地區攜手警政 合辦反毒公益籃球街舞賽

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國際扶輪社第3522地區攜手警政署合作舉辦「反毒識詐反貪公益籃球賽暨街舞大賽X園遊會」，活動結合籃球明星賽、街舞大賽、緝毒警犬隊出動、刑事局除暴特勤隊也在現場展示特勤裝備、有獎徵答互動及熱鬧的園遊會。現場更邀請電豹女啦啦隊與民眾互動，宣傳反毒、識詐資訊，打造視覺、聽覺、觸覺饗宴，把識詐及識毒觀念融入各類活動賽事中，提升青少年法治觀念及自我保護意識，吸引全國青少年參與。

由公益團體國際扶輪3522地區攜手刑事警察局共同舉辦的反毒公益活動，在輔仁大學校園熱鬧展開。由地區助理總監陳奕宏AG Nephi和刑事局的蔡燕明主任秘書開場，並隨後由T1聯盟雲豹啦啦隊以動感活力的舞蹈，拉開反毒活動的序幕。

這場由公益團體攜手警政反毒識詐的活動賽事，將創意及精力傾注於舞蹈創作及運動之中，藉此使青年學子能夠深刻意識到「毒品」與「詐欺」之於社會治安、個人生理及心靈層面，均危害甚鉅。除了縱向串起全國北中南各區學校，橫向連結公務部門(警政、消防、教育單位)及民間社團，透過召集全國大專院校組隊參加籃球賽，邀請全國各國小/中、高中學生組隊參加街舞大賽，更透過浪LIVE直播平台結合電豹女孩謝諺諺、茉莉、紹宜、若綺、馬妹擔任反毒大使，用年輕健康形象為反毒發聲，以精彩舞臺節目、反毒有獎徵答、園遊會現場攤位闖關及摸彩活動等宣傳反毒資訊，吸引學生族群踴躍參與比賽及闔家觀賽逛園遊會，期望透過公私協力，提升反詐免疫力，達到減害之目標。

新北市新莊分局邀請新莊區公所、新北市政府消防局政風室共同設攤，帶動地方政府反詐能量，消防局政風室於本次活動共同辦理廉政反貪宣導動，運用生動活潑之闖關遊戲及有獎徵答之互動方式，提高民眾參與意願，推廣「消防安全」、「反貪腐」等法紀觀念，將「防災安全知識」及「倡廉拒貪意識」深植民眾心中，藉由此次活動結合「識別詐騙」、「防制毒品」、「消防安全」暨「廉能反貪」等多元主題之宣導活動，俾使參與活動之大、小朋友於潛移默化中汲取相關知能，以提升法治宣導成效；另鼓勵青少年積極從事正向休憩社交活動，盡情揮灑青春及活力，並勇敢向「詐、毒、貪」say bye-bye。

為提高青少年對這些軟毒品的認識和警覺，國際扶輪3522地區，今年特別致贈各種新興毒品仿真教具，提供警政單位及少年隊，到各地校園推展識毒教育等各類宣導，以期增加青少年對毒品的辨識能力，建立明確認知，拒絕毒品誘惑，給孩子一個更乾淨健康的無毒生活空間。