桃竹苗分署產業新尖兵計畫助醫材業務成功躋身百萬年薪金融主管

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連鎖醫藥業務蔡芷琳為挑戰高薪，透過勞動部桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」成功跨進金融業擔任儲備主管，2年下來不僅步步晉升為襄理，年薪也超過百萬，讓她開心做了正確選擇。她也以自身經歷鼓勵年輕人多運用政府資源學習專業技能，讓自己成為業界搶手人才。

蔡芷琳，現年28歲，企管所畢業後，原本計畫出國，但疫情擾亂了她的規劃。因此，她選擇先進入連鎖醫療企業擔任儲備幹部，負責行銷企劃工作，做了8個月後，為了想要有更好的發展機會，透過同事介紹，她發現桃竹苗分署與陽明交大合作開辦產業新尖兵「數位時代職場科技新知養成班」，提供FinTech和區塊鏈等相關專業課程，這些課程對於她希望進入金融業的目標非常有幫助，因此她毫不猶豫地報名參加。

蔡芷琳分享她在陽明交大參訓心得，課程很豐富多元，涵蓋區塊鏈、物聯網、移動通訊、雲端佈署、社群行銷、人工智慧和資訊安全等新興科技的管理與應用，還特別安排實際操作，例如區塊鏈應用和虛擬貨幣交易等，這些實作操作讓她能在短時間內建立對新興技術的基本理解。結訓後，蔡芷琳積極參加永豐銀行儲備幹部徵選，憑著自身的條件及所學到的專業，成功打敗近百位應徵者，順利進入永豐銀行成為儲備幹部，兩年下來她憑著堅持與努力，逐步晉升為襄理，年薪超過百萬，主要負責大型AI專案、數位帳戶平台經營、金融產品的行銷與推廣，以及異業合作洽談等工作。她很感謝有「產業新尖兵」課程，讓她短短2個月掌握對新興科技的基本了解，這對她面對日後的工作與專案，幫助很大。

永豐銀行數位金融處黃品睿資深副總指出，隨著數位金融的崛起，近年來金融業在人才的專業要求上，不再侷限財務金融、商管領域，而是廣納理工、資訊等領域的青年專才加入，像芷琳參加「產業新尖兵」課程，也有加分效果；她更強調，隨著AI時代的來臨，金融業也在加速數位轉型，提升服務品質，因此掌握AI的關鍵技術，就可以在市場上取得競爭優勢，對AI領域感興趣的年輕人可以進入金融產業，參與商業數據分析的工作。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為強化重點產業尖兵，勞動部推出「產業新尖兵」計畫，訓練職類涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷等五大領域，參加計畫者，勞動部還提供10萬元訓練費用補助及8000元學習獎勵金，計畫開辦至今已培訓3萬多名青年，成功投入重點產業就業。112年下半年尚有國立清華大學、國立陽明交通大學、財團法人工業技術研究院等訓練單位共17班，預計招訓543人，113年上半年課程將於12月起陸續於台灣就業通「產業新尖兵」網站公告，有興趣的青年朋友可以踴躍上網查詢及報名。

她更進一步指出，除產業新尖兵計畫外，勞動部從108年起積極推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資，今年5月更推動「投資青年就業方案」第2期，持續結合11個部會資源，提出5大目標及策略，並推動48項措施，在未來4年內投入160億元，協助80萬名青年就業。