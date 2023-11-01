立委加碼150億元 明年稅收預算2兆3,140.2億元創新高

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立法院財政委員會1日審查財政部歲入預算，財政部原編列明年度稅收預算2兆2,990億元，較今年增加1,041億元，但財委會協商後決定加碼150億元，明年稅收預算將達2兆3,140億元，續創新高。財委會也通過主決議，未來稅課收入若超徵，至少應有5％用於增加債務還本，以減緩政府債務累積餘額，並應於三個月內提出具體作法。

財政部長莊翠雲回應，若有稅課收入實徵數超過預算數的情形，本來就會衡量減少舉債。

財政部指出，明年度稅收預算案是參酌各稅目特性、近年稅收情形、稅法修正及經濟成長率等多項因素估算，明年度稅課收入編列2兆2,990億元，較今年預算數增加1,041億元。

根據財政部預算案，明年營所稅預算共編列8,428.51億元，含自繳稅額、未分配盈餘稅、暫繳稅額，比今年度預算數減少837.41億元。經過朝野協商後，決定財政部稅收預算增列150億元，科目自行調整。整體稅收預算因而從2兆2,990億元增加到2兆3,140億元，持續創新高。

立委表示，今年景氣沒有財政部預估的差，稅課收入超前，原本主張明年營所稅預算應與今年持平，即再加830億元；同時質疑財政部營所稅預算數大減，但營業稅預算大增577億元，並不合理。

對此莊翠雲表示，今年企業獲利是反映在明年的營所稅，綜合今年上市櫃公司獲利狀況等數據來看，營所稅預算調降9％左右；營業稅則是與民間消費有關，且當年度就會反映。

賦稅署長宋秀玲也解釋，明年度營所稅預算是核實參考今年上市櫃公司獲利、外銷訂單統計、工業生產指數統計等，進而預估營利事業明年獲利略減，同時也考慮到暫繳稅款明年回流率大概只有25％至30％，是依據經驗法則及實際情況編列相關預算。