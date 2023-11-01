北科大「十二甲講堂」揭牌

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臺北科技大學日前歡慶建校112週年校慶，北科大校長王錫福當日為校內空間「十二甲講堂」揭牌，同時為「百年北科文資薪傳紀實」系列首展「記憶・技藝」開幕，即日起展至11月27日，本展透過本校行政團隊與建築系、工設系、文發系及通識中心師生團隊跨域合作，期與各界齊心共同倡議建構文化生態系統，開啟北科大邁向守護文資嶄新紀元的里程碑。

揭幕當日，國史館臺灣文獻館館長張鴻銘、台北市大安區公所副區長李條凰、民輝里里長陳威禎、梅花里里長吳崑山、朱園里里長李林耀、北科大校友會全國總會總會長張啟城、前總會長王小瀋等眾多校友貴賓蒞臨出席，共同見證。

王錫福指出，北科大1912年設立於台北廳大加蚋堡大安庄十二甲，此地名源自於先民拓墾時引水灌溉的水田面積，計有十二甲。相較於設立當年校園位處台北城外，四周環繞農田水圳，隨著時代環境變遷，今日的北科大位居首善之都的樞紐核心；「十二甲講堂」的建置與命名，標誌著本校112年來與都市發展交融的共生軌跡，同時也表達本校守護文化資產的堅韌決心與承諾。

王錫福表示，「百年北科文資薪傳紀實」系列展覽，透過文字紀錄、口述訪談、影像音訊與工藝作品等媒介，真實呈現與紀錄本校師生自創校以來在文化資產保存與薪傳所累積的成果，「北科大不但是當今臺灣科技產業的先鋒，同時也是守護文化資產的薪傳者。」

策展人、北科大文化事業發展系副教授張怡敏指出，「百年北科文資薪傳紀實」系列首展「記憶・技藝」，涵蓋九大主題，包括：象徵北科大實作精神的歷史建築—紅樓與一大川堂、見證台北商貿運輸自水路轉向陸運歷程的三井倉庫、梳理大稻埕關貿網絡時代特徵的研究、口訪資深海關人的世代傳承、顯現大稻埕商人經濟實力百年街屋的調查、猴硐礦工影像紀錄等歷史記憶的活化，以及薪傳文化工藝的豐原木作與鶯歌陶藝等，為現今臺灣文化資產保存與文化產業振興，挹注豐實的養份與再生的動力，展現北科大在文化永續上所蓄積的韌性與行動量能。

展覽資訊：

「記憶・技藝─百年北科文資薪傳紀實系列首展」

期間：即日起至11/27每日10:00-17:00（周六日公休）

地點：北科大十二甲講堂（台北市忠孝東路三段1號，校內共同科館B1）