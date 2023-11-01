鼓勵長者外出互動許效舜夫婦辦義剪 基隆市議長力挺

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基隆邁向超高齡社會，許多長者久居於山上，因行動不便較不願外出。為鼓勵長者多出門互動，出身基隆的藝人許效舜與其妻大屯山扶輪社長陳愉1日在中山區三千宮舉辦義剪，期望鼓勵長者勇於走出家門，重拾自信。議長童子瑋到場力挺表示，基隆許多長輩需要被服務，如果有機會多出來互動，對於預防失智和失能，一定有正面的效果。

據了解，基隆除了是藝人許效舜哥的故鄉，他在今年更榮任基隆文化觀光資詢委員會主委。也因好友「三千宮」的主委林國長，恰巧也是基隆扶輪社資深社友。在多方機緣之下，雙方談起是否有機會為當地社區的長者來做一些事，加上得知當地有許多高齢獨居長輩、甚至是中低收入戶生活較困苦的長者，由於長期獨居較少出門，情緒鬱悶，對於生活也逐漸喪失自信與熱情，進而促成這次義剪活動。

本次義剪吸引許多長者前來，當設計師使用嶄新的理髮工具為長者們理髮，長者們眼睛都為之一亮，有人甚至笑說「從來沒有這樣過的體驗，感覺好高級喔」。

受邀出席的基隆市議會議長童子瑋表示，這次感謝扶輪社善舉讓長者有最帥的髮型，也謝謝三千宮主委林國長長期照顧社區長輩，其中有台日全方位觀光大使之稱的許效舜加入，更是讓活動增色不少。

童強調，基隆即將進入超高齡社會，有許多長輩需要被服務，如果有機會讓他們走進宮廟，加上有公益團體願意舉辦義剪活動，讓長者彼此間有更多互動，對於延緩失智、失能等一定有正面助益。這次義剪的地點三千宮位在基隆西岸，有最美的山景與海景，相信未來市議員們會努力提出更好的觀光計劃方案，讓基隆市民享有更好的環境。

許效舜的太太，同時也是大屯山扶輪社社長的陳愉指出，創社以來，已連續在國際扶輪基金的全球獎助金下，持續做了6年的失智長者的社會服務，深刻認為更多長者的生活基本需求更是需要我們的投入。我們想要告訴每一位長輩，無論於任何年紀與環境，我們都要好好愛自己。也期望透過為長者義剪，鼓勵長者勇於走出家門，妝扮自己，重拾自信，掌握自己的人生第九局。