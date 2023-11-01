花1.17億打通「這段路」 出彰濱鹿港區銜接西濱更順暢

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為解決彰濱工業區鹿港區車流集中至鹿工路的問題，彰化縣政府向中央爭取補助經費，闢建彰30線鹿安橋銜接台61線西濱快速公路橋下道路，今天舉行通車典禮，預計通車後可減少12分鐘的路程。

彰30線鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路總工程經費1億1777萬元，工程範圍從彰30線媽祖路與西濱快速公路橋下處起，終點在西濱福興交流道的南下迴轉道處，總長約640公尺，路寬約7至12.3公尺，去年5月開工，今年7月完工。

「身體若要好，血路就要通；經濟若要好，交通就一定要通！」彰化縣長王惠美表示，過去進出工業區只有1條道路，造成上下班尖峰時段交通壅塞，她擔任鹿港鎮長時請時任立委陳進丁協助進行可行性評估後，由時任立委陳秀卿爭取經費，最終在她擔任立委期間興建鹿安橋。

然自2015鹿安橋啟用以來，無法直接銜接西濱，造成需繞路12分鐘才能上西濱，感謝立委陳秀寳的爭取與議長謝典林及所有議員的支持，終於完成闢建鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路，讓進出車輛通行上更加方便，今天的通車典禮讓她非常感動。

立委陳秀寳說，地方各界都相當關注彰濱工業區附近的交通問題，感謝各議員、民代大力支持，經過多方努力，終於有今天的成果。

交通部公路局中區養護工程分局長謝俊雄指出，過去為了解決技術、環評問題，多次場勘後，採用銜接台61線南下車道的方案，可節省12分鐘的車程。彰濱工業區鹿港區廠商協進會理事長陳麗如表示，通車後不僅緩解鹿安橋道路壅塞問題，也為彰濱工業區降低車流、物流，減少碳排放。