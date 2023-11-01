AI止跌？滿血復活再等等！分析師洩「進場甜蜜點」快來了

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【旺得富理財網 黃順德】11月第一個交易日，台股就面臨萬六保衛戰，早盤一度由紅翻黑，近期表現弱勢的AI概念股初步止跌，緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等收紅，在電、金回穩之下，資金在中場回籠，終場小漲37.29點，加權指數收在16,038.56點。

摩爾投顧分析師江國中表示，AI指標股廣達（2382）、台光電（2383）、建準（2421）、光寶科（2301）等屢創波段新低，預期在站上月線、成交量放大之前，不排除還有低點。

不過，AI應用持續發酵，未來十年內全球半導體產業營收上看1兆美元，與AI相關的資通和視聽產品出口9月增82億美元、年增率59.75％，此次利空下殺、籌碼沉澱之後，可望撥雲見日。

江國中認為，廣達明（2024）年每股獲利（EPS）預估約12.11元；後（2025）年14.82元，以本周股價跌破200元來看，本益比由近30倍下修到15倍左右，若以後年獲利來算，本益比僅剩12倍，長線投資價值浮現，本益比 15倍以下的AI股即是撿便宜的良機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。