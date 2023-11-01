《盤後解析》集團作帳、觀光自hi 台股5日線又溜走

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【時報記者王逸芯台北報導】台股今(1)日開高震盪壓低後回穩，萬六大關失而復得，但最終仍被壓在5日均線之下，新台幣貶破至波段新低，盤勢集中在集團股作帳，以及觀光餐旅的強勢演出，AI族群反彈力道略顯不足，終場台股收漲37.29點、報在16038.56點、成交量為2129.63億元。

權值股今表現溫吞，台積電(2330)整場多在震盪，終場收跌0.19%、報在528元；聯電(2303)獲買單推升，股價開高走高，股價最高達47.2元，終場收漲1.73%、報在47元；聯發科(2454)震盪整理，收漲0.48%、報在846元；鴻海(2317)持續壓回，股價下跌0.93%、收在95.6元。

AI族群今日股價止跌，但反彈力道略顯不足，光寶科(2301)開高走高、收漲3.5%，技嘉(2376)收漲1.6%，廣達(2382)、緯創(3231)亦小漲；IC設計AI概念股有創意(3443)走揚逾3%，世芯-KY(3661)上揚逾1.7%。

受惠泰國觀光免簽，加上2023 ITF台北國際旅展將於3日登場，燦星旅(2719)直攻漲停價、山富(2743)飆漲逾8％、創逾2月高，五福(2745)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、鳳凰(5706)等全數大漲；餐飲股同步強勢，亞洲藏壽司(2754)、六角(2732)攻上漲停，王品(2727)、新天地(8940)及漢來美食(1268)同步大漲。飯店股富野(2736)、寒舍(2739)及亞都麗緻(5703)一度亮燈，老爺知(5704)漲近6.5％、夏都(2722)漲逾5％。上市櫃觀光餐旅類股指數同步勁揚逾3%，表現強於大盤。

在觀光餐飲強勢帶動下，航空雙雄同步起飛，長榮航(2618)大漲4.3%，華航(2610)亦收漲3.3%。

分析師認為，目前全球經濟體系仍存在許多不確定性，美股一波企業財報公布引發個股間差異走勢，開拓重工和安進在發布財報後表現不佳，而Pinterest和Arista Networks最新業績發布後迎來巨大漲幅。目前市場等待週三聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決定，隨後是蘋果最新財報和週五的十月份非農就業報告。以台股來說，雖然力守16000點心理關卡，但仍在5日線之下，均線呈空頭走勢偏弱，考驗政策護盤力道決心，短線觀察是否能在5月17缺口下緣15900附近尋求短線支撐。