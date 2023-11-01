先做行為矯正再送養！ 北市動保處成功提升認養率

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台北市動物之家收容時間4年以上犬貓共有有320隻，為加強犬貓認養，台北市動保處持續推動認養福利措施，不僅認養收容時間1年以上的犬貓還可額外享有每2年1次免費健康檢查，另也聘請動物行為訓練師矯正犬隻行為，協助犬隻社會化，自2022年起至2023年9月已訓練犬隻77隻，其中成功認養共28隻，認養率約36％，成效尚佳。

動物之家的行為訓練師表示，飼主認養後主要諮詢內容多為幼犬啃咬手部及成犬對人的不信任；他指出，為引導犬隻對人的信任，認養後須先滿足犬隻飲食生活所需、散步並給予安心、隱密，不受打擾的專屬空間，減少外在事物干擾，透過生活互動，培養雙方信任。

行為訓練師說，有關幼犬啃咬行為，主要是為了緩解長牙的不適，另外因幼犬好奇心旺盛，也會透過啃咬探索世界，訓練師建議準備磨牙的耐咬玩具跟犬隻互動，讓犬隻能透過啃咬達到清理牙垢、按摩紓緩長牙不適，也能滿足啃咬本性，發洩精力的需求，進而減少啃咬手部的習慣，減少雙方磨合期，體驗飼養毛孩的快樂。

北市動保處指出，在動物之家待了4年的活潑可愛米克斯「糖糖」原本個性害羞且對環境變化敏感，對於外界的刺激都表現出過度緊張恐慌導致驚嚇逃竄，甚至對照護員有啃咬行為，幸經動物之家訓練師引導，「糖糖」已學習放鬆壓力、穩定情緒，也願意踏出籠舍到草皮上散步玩耍，透過一次次的練習，現在已學會與人良好互動，並保持親人愛撒嬌的個性，歡迎市民至動物之家指定互動，給糖糖一個表現的機會。

但北市動保處也強調，市民朋友如果有認養犬貓的意願時，可以先到動物之家參觀，指定犬貓編號，透過人員解說，了解犬貓基本性格，評估是否適合認養。