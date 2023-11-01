10月六都買賣移轉年增23％ 全年挑戰30萬棟

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根據六都最新公告10月移轉棟數表現，六都10月的移轉棟數為2.1萬棟，年增23％且較上月持平，是今年以來連4個月年增率轉正成長，趨勢已經明顯止跌回穩，以此趨勢推估今年有機會挑戰30萬棟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年市況相當低迷，買賣移轉棟數的數量低落，統計下半年六都買賣移轉棟數已經連續4個月年增，當前的房市雖然投資需求退場，但整體自用客數量穩定且購屋意願高，總統大選對於房市也無顯著干擾，未來幾個月仍有機會呈現移轉年增表現。

10月台北市建物買賣移轉棟數2,259棟，年增17％，且月減12％；新北市5,955棟，年增55％，且月增12％，新北交易移轉棟數以淡水區、中和區、新店區增加較多，新北10月份新成屋及中古屋移轉棟數均有增加；桃園市10月移轉棟數3,428棟，年增12％，月減15％；台中市3,721棟，年減9％且月減17％；台南市2,704棟，主要受到永康等區域出現大量交屋，年增67％且月增38％；高雄市2,961棟，年增16％且月增7％。

曾敬德表示，第三季政策利空出盡，整體市場自用當道，政府新青安貸款幫助年輕首購族降低利息負擔，從下半年移轉棟數都開始轉年增趨勢推估，全年移轉棟數有機會挑戰30萬棟。