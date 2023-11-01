外資賣超57億 台股資金輪動快速 萬六考驗大

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外資賣超57億 三大法人11/01賣超台股45億元

外資等三大法人周三（11/01）合計賣超台股45.95億元。包括外資與陸資賣超57.53億元；投信法人買超24.52億元；自營商自行買賣部分係買超7.62億元，避險部分係賣超20.56億元，單日合計賣超12.94億元。

業內人士指出，AI族群今稍見回穩，不過短期籌碼凌亂，在短中期底部區未明朗前，不排除仍有超跌疑慮，短線搶短宜在相對高檔善設停利點，並有風險偏高心理準備。唯就中期布局方向觀察，AI股在Q3財報與Q4營收成長仍可期，逢低篩選波段買點的投資報酬率值得追蹤。

另外，近期盤上的面多方資金輪動快速，且多僅強勢一天就換手，顯示市場防範國內外政經變數風險心態濃厚，因此，萬六大關能否力守，還需視美股動向、以巴戰局發展與中美晶片戰變數。不過，業內人士表示，大盤回歸基本面發展，仍是波段常軌，具轉機誘因、營收成長、營業毛利與淨利率之雙率增長者，後市不必過分看淡。

（工商時報 數位編輯）

盤後》集團作帳、觀光自hi 台股5日線又溜走

台股今(1)日開高震盪壓低後回穩，萬六大關失而復得，但最終仍被壓在5日均線之下，新台幣貶破至波段新低，盤勢集中在集團股作帳，以及觀光餐旅的強勢演出，AI族群反彈力道略顯不足，終場台股收漲37.29點、報在16038.56點、成交量為2129.63億元。

權值股今表現溫吞，台積電(2330)整場多在震盪，終場收跌0.19%、報在528元；聯電(2303)獲買單推升，股價開高走高，股價最高達47.2元，終場收漲1.73%、報在47元；聯發科(2454)震盪整理，收漲0.48%、報在846元；鴻海(2317)持續壓回，股價下跌0.93%、收在95.6元。

AI族群今日股價止跌，但反彈力道略顯不足，光寶科(2301)開高走高、收漲3.5%，技嘉(2376)收漲1.6%，廣達(2382)、緯創(3231)亦小漲；IC設計AI概念股有創意(3443)走揚逾3%，世芯-KY(3661)上揚逾1.7%。

受惠泰國觀光免簽，加上2023 ITF台北國際旅展將於3日登場，燦星旅(2719)直攻漲停價、山富(2743)飆漲逾8％、創逾2月高，五福(2745)、雄獅(2731)、易飛網(2734)、鳳凰(5706)等全數大漲；餐飲股同步強勢，亞洲藏壽司(2754)、六角(2732)攻上漲停，王品(2727)、新天地(8940)及漢來美食(1268)同步大漲。

飯店股富野(2736)、寒舍(2739)及亞都麗緻(5703)一度亮燈，老爺知(5704)漲近6.5％、夏都(2722)漲逾5％。上市櫃觀光餐旅類股指數同步勁揚逾3%，表現強於大盤。

在觀光餐飲強勢帶動下，航空雙雄同步起飛，長榮航(2618)大漲4.3%，華航(2610)亦收漲3.3%。

分析師認為，目前全球經濟體系仍存在許多不確定性，美股一波企業財報公布引發個股間差異走勢，開拓重工和安進在發布財報後表現不佳，而Pinterest和Arista Networks最新業績發布後迎來巨大漲幅。

目前市場等待週三聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決定，隨後是蘋果最新財報和週五的十月份非農就業報告。以台股來說，雖然力守16000點心理關卡，但仍在5日線之下，均線呈空頭走勢偏弱，考驗政策護盤力道決心，短線觀察是否能在5月17缺口下緣15900附近尋求短線支撐。

（時報資訊 王逸芯）

AI股回穩 台股小漲收16,038點暫保萬六關卡

台股今天面臨萬六保衛戰，早盤雖一度由紅翻黑，但在電子股、金融股的帶領下，中場後再迎推升力道，萬六大關暫告保住，唯5日線16079點恐成為短線反壓。

加權股價指數終場上漲37.29點，為16038.56點，成交值新台幣2129.63億元，聯發科日前法說對第4季釋出正面訊息，股價續在高檔盤旋，近期表現相對弱勢的AI股也有初步止跌跡象，廣達、技嘉穩在盤上，觀光股有即將舉辦的台北國際旅展加持，類股漲幅超過3%，居類股之冠。

本週有美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場委員會（FOMC）公布利率決定，以及蘋果（Apple）最新財報和美國10月份非農就業報告，市場也在觀察經濟數據對國際金融市場的影響。

統一中小型基金經理人陳之硯表示，根據陸續公布的企業財報，產業庫存調整已至最後階段，營運最壞情況已過，台股企業獲利預計於第4季開始恢復成長，台灣景氣目前也已逐步回升，明年將持續復甦基本面偏向樂觀，為台股後市表現帶來利多。

（中央社）