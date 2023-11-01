蘿蔔刀、蘿蔔槍「塑膠刀鋒」曝危險 雲林縣禁入校園

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近來「蘿蔔刀」、「蘿蔔槍」在小學校園爆紅，夜市、書局都買得到，雖然是塑膠製品但有銳利的刀鋒，老師擔心孩子在校嬉戲不慎受傷，且可能造成暴力風氣，雲林縣上周已有部分學校告知家長不要讓小孩帶到學校，雲林教育處本周正式行文各校注意。

西螺鎮文昌國小校園上周透Line群組向家長公告「最近流行的危險玩具蘿蔔刀、蘿蔔槍玩具雖是塑膠製品，但用力仍能插破紙張，甚至刺入蘋果，具有潛在性的危險,，為維護學生安全，並讓孩子能専心於學校學習，學校嚴禁此類型危險品带入校園，請家長協助提醒孩子。」

有老師表示，為避免「不小心」、「不是故意的」、「只是好玩」、「只開玩笑的」、「是他自己跑來撞我」而造成自己或他人不可逆的傷害，請孩子不要帶蘿蔔刀、蘿蔔槍到學校。

雲林縣教育處長周也轉發教育部公文到轄內187所高中以下學校，鑒於近期坊間販售蘿蔔刀物品，恐衍生傷害自己或他人身體的危險舉動，請各校審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導，以維護學生身心健康。

教育處長邱孝文表示，蘿蔔刀是現在目前大家比較特別注意的危險玩具，不給帶來學校是對學生的保護，希望校方告訴學生這個東西不是好玩的，很容易傷到自己或別人，若有學生帶到學校，要代為「保管」。

邱孝文說，這類危險物品若能從源頭管理，學校端就可免於操心，有些學校警覺性很高，上周發現這個問題立刻啟動處理方式。