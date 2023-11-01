《金融股》中信證主辦晟銘電三可轉債 競拍底標價101元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】中信金旗下中信證券主辦晟銘電（3013）發行之3年期有擔保可轉換公司債）「晟銘電三」（債券代號30133），採競價拍賣方式承銷，今（1）日開始投標，競拍底標價為101元，投標期間為今年11月1日至3日共三個營業日，預計今年11月7日開標、11月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

晟銘電三共發行4,000張面額新臺幣10萬元之債券，發行總面額為新臺幣4億元，扣除依法承銷團保留自行認購600張，餘3,400張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102%，轉換價格為43.5元，每人最高得標張數合計不超過340張。

晟銘電1976年成立，2006年於臺北市內湖區設立企業總部，主要銷售電腦、伺服器機殼及行動裝置零組件，近年營運動能為伺服器機殼市場，多年的工廠管理經驗與導入工業4.0自動化生產技術，晟銘電得以提供客戶大量低成本、高品質的標準品伺服器機殼，目前伺服器機殼營收比重高達8成，今年第3季營收達新臺幣17.7億元，較前一季大幅成長31.2%，年增5%，主要客戶囊括廣達、緯創、緯穎與華為等大型伺服器業者。

目前晟銘電主要生產據點分布於中國大陸及台灣，中國大陸以東莞與寧波為晟銘電主要製造基地；臺灣中壢廠預計於今年第四季投產，同時積極於泰國購買土地建廠，預計2025年貢獻產能，以提供全球客戶迅速且彈性的代工生產服務。此外，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）伺服器市場快速成長，伺服器會因晶片效能提升，氣冷、水冷過程中散熱的技術會逐漸產生瓶頸，晟銘電提前布局研發浸沒式液冷產品，已在今年台北國際電腦展（Computex）中展出多合一單相式浸沒式散熱機櫃，未來AI伺服器市場期以成為晟銘電主要營運成長動能。