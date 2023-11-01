核能是否為綠能？許舒博：國家是大家的 不需要搞得人心惶惶

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核能是否為綠能？商總理事長許舒博1日直言，非核家園議題造成能源配比非常嚴重失衡，「國家是大家的，不是誰的，堅持理想目標，搞得大家人心惶惶，沒有必要這樣做，我是覺得應該要徹底檢討一下。」

商總1日舉行商人節，許舒博受訪時對行政院長陳建仁的「核能是綠能」表達肯定「樂見執政黨對於綠能重新定義。」他說，目前再生能源無法在短期內達到供電穩定，此時完全放棄核能，對能源的穩定性是會出很大的問題，必須要面對現實，台灣既然是能於短缺國家就必須朝各式各樣能源去配比，否則到最後會自己綁手綁腳，對於整個經濟環境、貿易環境都是非常不好。

許舒博還說，核能當然會有安全性問題，但是即使台灣非核，中國大陸沿海到處都是核電，日韓也有核電，不會因為台灣非核就可以避免於災害，核電當然有一定的風險，但是只要管控得好，應該還是可控範圍內。

核廢料處理上，許舒博認為，全球都有共同方向、目標，儲存方面，新北市已經蓋了很多乾式貯槽，解決核廢料一部分問題，因為新北市當初沒有核准，後來法院判決新北市必須要核准使用，現在反而是台電這邊反而不願意提出來，「我覺得大家不需要僵在這個地方上，國家是大家的不是誰的，你自己堅持你的理想目標，後來搞得大家人心惶惶，沒有必要這樣做，我是覺得應該要徹底檢討一下。」