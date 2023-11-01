三立電視入股中嘉只要求「限期改正」NCC主委被批鼓勵踩紅線

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NCC主委陳耀祥1日在立法院列席報告時證實，根據初步資料，三立電視台確實入股中嘉27％，成為中嘉有線電視系統台的上層股東，明顯違反當初核准中嘉交易案時的承諾。

NCC於2018年12月底以21項附負擔加上買方及利害關係人的承諾，合計以35個條款有條件核准中嘉交易案，以泓順投資為買方主體公司，主要投資股東包括達勝財務顧問公司董事長郭冠群、宏泰企業機構執行常務董事暨宏泰建設總經理林鴻南、美妝 電商龍頭小三美日共同創辦人許書林、科學城物流董事長陳榮泉、以 及有「夜店教父」之稱的呂榮吉所組成的100％本土企業投資團隊共 同出資515億元，收購中嘉100％股權。

當時NCC要求，「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，如今陳耀祥證實三立電視台確實持有中嘉27％股權。

NCC下午例行記者會上，針對媒體詢問，NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，依程序，資料完備後，將要求受讓人泓順公司及已移轉股權的榮盛投資公司到會陳述意見，NCC強調，目前還在調查程序。

至於是否違規？翁柏宗表示，因中嘉交易案的附款要求「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，委員會要先聽取中嘉大股東陳述意見後再做決定，，但依據當初附款「非經許可受讓人不能經營新聞頻道」，現階段看起來確實是「疑似違法」。

陳耀祥在立院答詢時則表示，初步可能要求三立「限期改正」，不能改正再討論要不要撤照，此舉，則被批鼓勵新聞頻道踩紅線。